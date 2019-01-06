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В Польше перевернулся автобус с белорусскими лыжниками и сноубордистами

06.01.2019 21:34 — Разное | Tut.by  
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В Подкарпатском воеводстве Польши в аварию попал автобус с белорусскими лыжниками и сноубордистами. Об этом сообщил «Свободе» один из пассажиров автобуса.


Фото: svaboda.org

ЧП произошло около 17 часов по минскому времени в местности Дамастава. По данным дорожной службы, на автодороге номер 19 столкнулись сразу фура, легковой автомобиль и автобус.

По предварительной информации, водителя фуры занесло, и он столкнулся с автомобилем Hyundai. На них наехал водитель автобуса, который, чтобы избежать столкновения, выехал в кювет. В автобусе было 57 пассажиров — граждан Беларуси.

Как сообщает местная дорожная служба, в аварии погибли два человека. Это 40-летний мужчина и 39-летняя женщина, находившиеся в легковушке Hyundai. Двух пассажиров в возрасте 2 и 11 лет доставили в больницу.

Среди граждан Беларуси, которые ехали автобусом, пострадавших нет. Как сообщил «Свободе» один из них, несколько часов белорусы провели в усадьбе пожарной службы. Через два часа их забрал другой автобус, и они продолжили путешествие.

 
 
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В Подкарпатском воеводстве Польши в аварию попал автобус с белорусскими лыжниками и сноубордистами. Об этом сообщил «Свободе» один из пассажиров автобуса.
 
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