В Лиде двое друзей после изрядного принятия на грудь разгромили несколько бетонных заборов и повредили дорожный знак





В тот летний день Артуру и Феде особенно хотелось праздника на душе. Быть может, потому, что некоторые возможности, чтобы этот праздник устроить, у них имелись. Но столько дел спьяну натворить не всем бы умудриться удалось. Просто они рано встали. К слову, дело было в Лиде.

Фёдор Охтин и Артур Снежко, когда в карманах водились деньги, предпочитали дорогие спиртные напитки. А если бумажных купюр в наличии не наблюдалось, молодые люди покупали то, на что монет хватало. 21 июня 2018 года, как раз накануне самого продолжительного дня в году, кое-каким денежным ресурсом друзья располагали. Поэтому направились в бар, расположенный по улице Лётной. Обстановка в этом питейном заведении была приятелям по душе. Тут можно было и о жизни поговорить, и хорошую музыку послушать.

Единственное, что огорчало, так это то, как стремительно улетучивались деньги. В какой-то момент Федя стал вслух рассуждать о дальнейших планах на вечер. Финансы были практически на исходе, а желаемое состояние “нирваны” всё никак не наступало. А посему гостеприимный бар вот-вот придется покинуть и податься в продовольственный магазин, где спиртное куда дешевле. Разумеется, Охтин выразился короче. Артур Снежко, услышав Федино «ну чё, валим отсюда?», даже не уточнил “куда?”, просто кивнул.

Выйдя на улицу, друзья заметили, что сгущаются сумерки. Ух ты! Надо же? Знатно посидели! Парней уже здорово “штормило”. Но Фёдору и Артуру казалось, что они лишь чуть-чуть захмелели. Свежий воздух заметно бодрил. Присели на ближайшую лавочку, закурили. Одну, вторую… Стали вспоминать кадры из боевиков, в которых поначалу непрерывно стреляют, потом кто-то пересаживается с мотоцикла в машину, из машины – на самолет, с самолета – на подводную лодку, при этом лихо расправляясь с многочисленными противниками. Разговоры с триллерским уклоном явно разгорячили кровь парней, и оба практически одновременно ощутили непреодолимое желание учудить что-нибудь этакое. Вот прямо здесь и сейчас! Руки у Фёдора и Артура уже чесались неимоверно. Но подраться было не с кем: улица, как и минут десять назад, оставалась пустынной. А друг с другом “махач устроить” желания не возникло. И Снежко пустил в ход не руки, а ноги. Сделав короткую разбежку, он подпрыгнул и с громким каратистским воплем врезал по бетонному забору. Странно, что ногу не повредил. У Артура аж в голове загудело! Федя разразился смехом. «Ты, как этот, как его?.. – так и не вспомнил Охтин, продолжая смеяться. А потом тоже, видать, решил ноги поразмять. Разогнался и саданул со всей дури по забору! Обоим показалось, что в бетоне что-то треснуло. «А рукой слабо?» – стал подначивать Артур. Хорошо, что про голову не спросил, а то, кроме милиции, еще и скорую бы пришлось вызывать.

На ограждение с удвоенной силой посыпался град ударов руками и ногами. И вдруг от железобетонной плиты откололся один приличный кусок, за ним – другой. Приятели в изумлении переглянулись, а затем, не сговариваясь, стали “добивать противника”. Расколошматив забор, Фёдор и Артур почувствовали себя круче некуда!

– Да мы с тобой как эти, как их?.. Любого сейчас могли бы “завалить”! – предположил Охтин.

– Легко! – подтвердил Снежко и икнул.

Прошли немного, увидели еще один забор. Не иначе, и ему “не поздоровится”. А то как же! Причем не только ему.

…В баре приятели после пива исключительно водку пили. А курили, кстати, что? Не “травку” ли? Да вроде нет, обычные сигареты.

Вскоре, чуток усомнившись в “крутизне”, Федя предположил, что, быть может, им забор хлипкий попался. И Артур указал на еще один поодаль. «Айда?» – «Ага!»

Было уже за полночь, когда эти двое грозно подступили к бетонной ограде во дворе по соседству. Бетонные плиты оказались слабее неистового пьяного напора. Казалось бы, “пошалили” – и будет. Давно уж пора по домам расходиться. Где там! Они, пожалуй, разошлись не на шутку и решили принудить к “безоговорочной капитуляции” еще несколько заборов. Таковых оказалось четыре. Пару плит повредили – и дальше пошли. На пересечении улиц Калинина и Стрелковского на глаза приятелям попался дорожный знак «Нерегулируемый пешеходный переход».

– А давай его узлом завяжем? – вдруг предложил Охтин.

– Как это? – удивился Снежко.

– Ну, как веревку.

– Гы-гы, ага, давай! – согласился Артур.

Федя ухватился за стойку знака обеими руками и давай раскачивать! Однако дорожный знак узлом завязываться никак не хотел. Погнутый и поцарапанный, он всё же устоял. Больше пьяные дружки ничего сломать не успели. Водитель проезжавшего мимо «Форда» сообщил о хулиганах в милицию.

28 августа минувшего года суд Лидского района признал 22-летнего Ф.Охтина и 19-летнего А.Снежко виновными в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопровождающихся повреждением чужого имущества, совершённых группой лиц. Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда, рассмотрев апелляционный протест и.о.прокурора Лидского района и жалобы обвиняемых, учла то, что материальный ущерб, причиненный домовладельцам, земельные участки которых ограждали “пострадавшие” железобетонные плиты, Артур с Фёдором возместили добровольно, и определила: обоим назначенное наказание снизить до 1 года лишения свободы с полуторагодичным испытательным сроком. Подсудимых обязали в свободное от учебы и работы время выполнить по 50 часов общественно полезных работ и уплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 1225 рублей. Каждому. 6 ноября 2018 года приговор вступил в законную силу.

УВД Гродненского облисполкома .