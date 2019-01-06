ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр финансов рассказал, где искать деньги для компенсации налогового маневра

06.01.2019 21:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Максим Ермолович будет изыскивать дополнительные средства «за счет бюджетной консолидации».

Две главные задачи в 2018 году экономика Беларуси выполнила — сработала по целевому сценарию роста, и «бюджет получил неплохие дополнительные доходы», заявил министр финансов Максим Ермолович в программе «Контуры» телеканала ОНТ, передает tut.by.

«При этом мы не раскрутили расходную часть», — подчеркнул Ермолович.

Отвечая на вопросы о последствиях российского налогового маневра, министр отметил, что Беларусь сформировала бюджет исходя из предположения об отсутствии компенсации за него. «Мы уже традиционно доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов не направляем на бюджетные расходы, эти средства становятся источником для погашения обязательств по внешнему государственному долгу. Мы будем изыскивать эти дополнительные средства и за счет бюджетной консолидации, и за счет поиска новых источников привлечения средств», — отметил Ермолович.

Он заверил, что планы внешних заимствований остаются прежними — надо привлечь 1,5 млрд долларов. «Потенциально это может привести к изменениям оценки рисков инвесторов при покупке государственных долгосрочных облигаций. Но все зависит от того, какие меры будут реализовываться внутри страны. Наша зависимость от энергетических товаров в среднесрочной перспективе может существенно снизиться, как снижается зависимость Беларуси от импорта газа. Это можно делать более ускоренными темпами», — считает министр.

Он отметил, что исполнение бюджета в первом полугодии, вероятнее всего, «будет по тому сценарию, который мы заложили», то есть рассчитывать на рост экономики и увеличение доходов бюджета не приходится.

Максим Ермолович отметил, что в кратко- и среднесрочной перспективе не планируется увеличение ключевых налогов — НДС, налога на прибыль и подоходного. А вот по акцизам позиция иная: в этом году уже сократили акцизы на топливо, но нагрузка по алкоголю и будет возрастать.

Как ранее сообщалось, бюджет-2019 считали по базовому сценарию прогноза (ВВП +2,1%, инфляция — 5,3%). При этом акцизы на табачные изделия проиндексируют на 15%, а ставки акцизов на топливо снизятся на 25% для частичной компенсации НПЗ роста цены на нефть в условиях реализации «налогового маневра» (уменьшение доходов из-за этого составит 170,7 млн рублей). В 2019 году также будет снижена вывозная пошлина на калийные удобрения с 55 до 30 евро за тонну (846 млн рублей) с применением дивидендной схемы изъятия прибыли в бюджет.

Зачисление в бюджет вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты составит 1,4 млрд рублей (627,2 млн долларов при цене 60 долларов за баррель); средств от перетаможки — 1,16 млрд рублей. При этом потери от «налогового маневра» в России только от вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты составят 231,6 млн долларов в 2019 году. В пояснительной записке к бюджету отмечается, что с учетом предусмотренных параметров «налогового маневра» цена нефти для Беларуси (при мировой цене нефти 70 долларов за баррель) ежегодно будет увеличиваться на 16,4 долларов/тонна.

В итоге доходы республиканского бюджета на 2019 год определены в сумме 23,7 млрд рублей (+0,8% к ожидаемому исполнению 2018 года). В доходах республиканского бюджета налоговые доходы составляют 18,4 млрд рублей, неналоговые доходы — 2,8 млрд рублей, безвозмездные поступления — 2,5 млрд рублей.

Расходы республиканского бюджета запланированы в сумме 22 млрд рублей (+5,1%). Сверхплановые доходы будут зачисляться в резервный фонд президента. Расходы консолидированного бюджета на финансирование социальной сферы определены в размере 16,1 млрд рублей (+12,6%), из них: расходы на здравоохранение — 5,4 млрд рублей (+10,2%, 4,2% от ВВП против 4,1% в 2018 году); на образование — 6,4 млрд рублей (+11,9%, 4,9% к ВВП против 4,8%).

При формировании консолидированного бюджета расходы на оплату труда бюджетников предусмотрены с учетом повышения тарифной ставки первого разряда (на 5,5% в среднегодовом исчислении), уровня оплаты труда отдельных категорий работников образования и здравоохранения — повышения тарифных ставок помощникам воспитателей, а также установления доплат врачам, медсестрам и отдельным категориям медработников.

Такой подход позволит обеспечить выполнение в 2019 году целевого показателя по средней заработной плате в бюджетном секторе на уровне 80% к средней зарплате, считают разработчики.

Профицит бюджета в размере 1,7 млрд рублей пойдет на погашение внешнего долга. В 2019 году необходимо погасить 5,8 млрд рублей внешнего долга в эквиваленте, причем 96%, 2,5 млрд долларов, — это валютный долг. Еще около 3 млрд рублей (+25,8%) надо на обслуживание долга.

В том числе на погашение госдолга планируется направить 2,8 млрд рублей из недолговых источников (перетаможка российской нефти — 523 млн долларов, пошлины на нефтепродукты — 627 млн долларов, остатки средств бюджета — около 213 млн долларов). На рефинансирование долга необходимо привлечь 1,4 млрд долларов. Кроме того, для недопущения падения золотовалютных резервов ниже 2 месяцев импорта необходимо привлечь 517 млн долларов.

В качестве источников несвязанных ресурсов рассматриваются выпуск гособлигаций на внутреннем рынке — 370 млн долларов, внешние заимствования порядка 1,5 млрд долларов. В стадии проработки привлечение 1 млрд долларов российского кредита на рефинансирование долгов, выход на рынки России и Китая с заимствованиями. На конец 2019 года госдолг составит 55,1 млрд рублей, или 41,6% от ВВП (порог безопасности 45%).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Ермолович будет изыскивать дополнительные средства «за счет бюджетной консолидации».
 
Новости дня
Новости разные
 
Родители спортсменов взбунтовались против минских чиновников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика