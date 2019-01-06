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Александр Зеленко о конкуренции на Рождественском турнире, уровне сборных и прогнозе на финал
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» игрок белорусской хоккейной любительской команды Александр Зеленко, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Разговор пойдет о XV Рождественском турнире любителей хоккея.
Как вы считаете, каким будет финал турнира?
Александр Зеленко, игрок любительской команды Беларуси:
Различаются ли у различных команд подходы к этому турниру?
Александр Зеленко:
Как между собой общаются игроки? Как это происходит? Есть ли конкуренция или всё проходит в неформальной обстановке?
Александр Зеленко:
Вернемся к турнирной сетке. Сегодня, 6 января, прошли полуфинальные матчи, а конкретно матч команд Беларуси и ОАЭ. Напомним, 10:5 – победа сборной Беларуси. Как вам игра?
Александр Зеленко:
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» игрок белорусской хоккейной любительской команды Александр Зеленко, сообщили в программе «Неделя спорта»...
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