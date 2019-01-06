Накануне Рождества Христова на вопросы ответил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан





Накануне одного из главных православных праздников — Рождества Христова — на прямой линии «Гомельскай праўды» на вопросы читателей ответил архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан.



День добрый, отче! Евгений Александрович к вам дозвонился! Мне 88 лет, я инвалид второй группы. Из-за слабого здоровья не посещаю церковь, службу отстоять тоже не в силах. Дома каждый день молюсь утром и вечером. Подскажите, правильно ли я поступаю?

— Категорически неправильно, когда молодые здоровые люди могут посещать храм, однако говорят, что имеют Бога в душе и молятся дома. В церкви самое главное — причастие. В нем и заключается вся наша суть земного бытия вокруг единой чаши. Совершая Божественную литургию, мы вместе причащаемся тела и крови Господней. Если человек в силу возраста или проблем со здоровьем не может прийти в храм, есть специальный чин, когда домой приглашают священника. Тогда он исповедует и причащает запасными дарами — телом и кровью — на дому. От Святого причастия ни в коем разе нельзя уходить. В Евангелии Христос нам говорит: «Кто не принимает тело и кровь мою, тот не имеет ничего общего со мной». Мы не можем уйти от этих слов, поэтому все крещеные люди должны причащаться Святых Христовых Тайн. Есть правила (каноны), в которых говорится: если человек более трех недель не причащался, то он на какое-то время отстраняется церковью от причастия, как бы на покаяние. Однако сегодня допускается, чтобы человек хотя бы раз за время поста пришел на исповедь и причастился. Евгений Александрович, хорошо, что дома вы совершаете свою молитву, имеете самостоятельную душевную беседу с Богом. Однако к этому желательно выполнять обязательное условие для спасения нашей бессмертной души: причащаться и исповедоваться, осознавая нашу греховность.

Анатолий из Жлобина звонит. У меня к вам такой вопрос: в своем выступлении по телеканалу «Союз» Владыка Павел сказал, что церковь отделена от государства. А я читал когда-то, что Белорусский синод заключил договор с государством и силовыми структурами. В Уголовном кодексе написано, что священник может быть свидетелем, так какая же тогда тайна исповеди?

— Анатолий, вы говорите о разных вещах. Исповедь и то, что я увидел на улице (авария, совершенное преступление), — не одно и то же.

— Слышал, что бывали случаи, когда человек во время исповеди признавался в чем-то, а потом на крыльце храма на него надевали наручники.

— У вас есть конкретные примеры? Я ни одного такого случая не знаю: тайна исповеди не разглашается.

— В Советском Союзе так было.

— Однако сейчас мы живем в Беларуси.

— И вообще раньше всегда церковь была отделена от государства.

— И сегодня так. Церковь как общественная организация заключает с государством и различными структурами договоры о сотрудничестве.

— Еще вопрос. Моей внучке четыре года. В храме подал записку, чтобы помолились о ее здравии. Однако мне отказали, потому что она некрещеная. Но я слышал, что желательно креститься в сознательном возрасте, чтобы понимать суть таинства. Почему тогда не взяли записку?

— Правильно, если вы некрещеный, то не имеете никакого отношения к церковному обществу, у вас нет церковного имени.

— Но внучке всего четыре года.

— Покрестите ее. Мы призываем крестных родителей, которые несут ответственность за крещаемого.

Геннадий меня зовут. Вопрос по поводу крещения и отпевания людей. Человек на определенном этапе жизни решил покреститься. Он пришел в церковь, а ему говорят: деньги плати, иначе крестить не будем. Когда человек умирает, тоже нужно платить. Без денег получается нельзя совершить эти таинства?

— Если бы у нас было как за границей и 10% отчисляли на содержание храмов, государство платило бы зарплату священникам, тогда бы мы не просили ваших пожертвований. А так церковь сама себя обеспечивает. Вы приходите зимой в теплый убранный храм, где горит свет, трудятся люди. Ваши пожертвования идут на то, чтобы церковь существовала, а священнослужители могли выполнять ваши просьбы. И помимо решения бытовых вопросов жизни храмов мы оказываем посильную помощь нуждающимся. Если люди приходят в храм и говорят, что у них нет возможности внести пожертвование или, как вы говорите, заплатить, их крестят бесплатно и отпевают так же. Я вам могу привести множество таких примеров.

— Вы говорите — пожертвование. Так почему же установлена определенная сумма?

— Мы вас просим: если можете — пожертвуйте такую сумму. Если есть возможность пожертвовать больше — можно больше, но можно и меньше. Придите лично, мы с вами побеседуем и бесплатно покрестим кого надо или отпоем.

Здравствуйте, это Светлана Николаевна из Гомеля. У меня недавно родился сын, мы его крестили. Однако радостное событие было омрачено тем, что девушка, которую мы хотели сделать крестной мамой, заболела. Нам пришлось искать другого человека. Можно ли было, чтобы на таинстве крещения присутствовал один крестный?

— Можно. А где вам сказали, что нельзя?

— Нам не говорили, что нельзя. Просто в силу своего незнания мы запутались.

— Когда совершается таинство крещения, для мальчика восприемником является мужчина, для девочки — женщина. Поэтому крестить может один крестный. В нашем обществе сложилась такая традиция, когда есть крестный и крестная. Если мы возьмем западные части Беларуси и Украины, то там берут по две-три пары крестных. Однако канонически ребенка из купели воспринимает один человек.

— Не сочтите за грубость, но как правильно обращаться к священнослужителю, придя в храм?

— Увидев священника, лучше всего сказать ему (если не знаете имени): батюшка, подскажите, у нас есть такой-то вопрос. И вам всегда помогут.

— Видимо, это влияние интернета или телевидения говорить «святой отец».

— Это не совсем правильно. Лучше обращаться «батюшка». Так принято испокон веков. «Святой отец» было ходовым обращением к священнику в советские годы, как бы с издёвкой.

Добрый день! Зовут меня Любовь. Наступает период жизни, когда мы начинаем терять близких людей. Однако мое поколение воспитывалось в других традициях. Подскажите, как правильно проводить человека в последний путь? Какие дни обязательны для поминания умерших?

— Когда люди после погребения умершего устраивают обеды со спиртным, это очень неправильно. Такие действия не дают ничего для души усопшего. Потому что сначала все поедят, выпьют, а потом начинают обсуждать: хорошим человеком был усопший или нет. Лучше сходить в церковь и заказать сорокоуст, чтобы за вашего родственника молились на протяжении 40 дней. Я бы посоветовал вам на девятый, сороковой день после смерти человека, полгода, год, а также на день рождения и день ангела усопшего приходить в храм и молиться за него.

— А что если мама, например, умерла на Рождество? Когда ее лучше помянуть: в этот день или другой?

— В церкви есть такое понятие «устав». Четко обозначено: в какие дни поминают усопших, а когда нет. Простую записку можно подавать в любой день. На Рождество Христово усопшие поминаются только на проскомидии. Если четко следовать канонам, панихиды по умершим не совершаются от Рождества до Крещения. Но так как у нас многие люди этого не знают и заранее не заказывают заупокойные службы, то после Рождества мы идем им навстречу и совершаем панихиды. Дома вы можете, взяв Псалтырь, молиться в любой день.

— Хочется еще сказать спасибо за душевную обстановку, которая царит в женском монастыре на улице Котовского и Никольском монастыре на улице Никольской в Гомеле.

Это Олег звонит. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что когда-то вы мне бесплатно помогли.

— Слава Богу, мы помогаем и благодарности ни от кого не ожидаем. Благодарность Господь нам всем дает, продолжает нашу жизнь, чтобы мы трудились ради других людей, которые нас окружают и нуждаются в нашей помощи.

Здравствуйте. Татьяна вас беспокоит. Подскажите, к кому из святых можно обратиться, чтобы прекратить череду неудач в жизни?

— Татьяна, когда в последний раз вы исповедовались и причащались?

— Весной прошлого года.

— Это очень давно. Скажу вам одно: в народе существует поверье, что одному святому молятся за то, второму — за другое. Однако это не совсем правильно. Человек может молиться тому святому, который ему ближе по душе. И тот обязательно поможет, если это будет нести пользу для души человека. Всегда нужно смотреть в глубину своей жизни: наши неудачи имеют свой корень, всему есть причина. Поэтому я бы вам посоветовал сходить на исповедь, чтобы прочувствовать: Господи, я в этом виновен, каюсь в своих делах, помоги мне больше не грешить. Возможно, стоит познакомиться поближе со священником в вашем храме, к которому вы бы могли приходить в свободное время, исповедоваться и причащаться Святых Христовых Тайн.

Вопросы от «Гомельскай праўды»

— Участвует ли Гомельская епархия в благотворительной деятельности?

— Уже несколько лет при Гомельской епархии существует отдел милосердия. Так, за 11 месяцев 2018 года отделом израсходовано более 60 тысяч белорусских рублей, из них около 30 тысяч перечислено на лечение детей в Республиканском научно-практическом центре радиа­ционной медицины и экологии человека. Также деньги идут на закупку медицинского оборудования, в том числе инвалидных колясок, средств личной гигиены для людей с ограниченными возможностями, лежачих больных, таких у нас очень много. Мы оказываем не только финансовую помощь, помогаем также и продуктами. Сначала собираем их в приходах, помогают некоторые сельскохозяйственные организации, а потом вместе с Красным Крестом, террито­риальными центрами соцобслуживания населения раздаем их нуждающимся. При этом количество собранных продуктов исчиляется не килограммами, а десятками тонн. Еще мы активно участвуем в предабортном консультировании. В прошлом году проконсультировано более 1200 женщин, из них 135 сохранили жизнь детей. Также бывает, что в храмы приходят люди, у которых просто нет денег на билет домой или что-то случилось.

— В Гомельской епархии ведется активное строительство храмов. Расскажите об этом подробнее.

— В епархии функционирует 160 приходов и четыре монастыря. Строительство новых церквей ведется в 22 приходах 11 районов области. При этом в прошлом году в Гомельской епархии освящено 12 храмов. Считаю, что существующих церквей более-менее достаточно, а вот открывать их в деревнях с небольшим количеством жителей не стоит, потому что создавая новый приход, нужно обеспечивать его жизнь как материально, так и духовно.

— С каждым годом все больше людей приезжает в агрогородок Корма Добрушского района, чтобы приложиться к мощам святого праведного Иоанна Кормянского. Что этот святой значит для Беларуси?

— Нетленные мощи Иоанна Кормянского были обретены и прославлены третьими в современной истории Беларуси. Это был и есть святой, который вышел из народа, жил с народом и сегодня зовет к себе народ, чтобы дать благодатную силу. Ежегодно торжества в день памяти нашего святого в Кормянском монастыре собирают тысячи паломников не только из Беларуси, но и Украины, России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Особое духовное значение праведного Иоанна Кормянского не только для Беларуси, но и для всего Вселенского православия было подчеркнуто в 2017 году, когда на Архиерейском соборе Русской православной церкви было принято решение об общецерковном почитании нашего святого, то есть отныне Иоанн Кормянский не только местночтимый святой Белорусской православной церкви, но его имя поминается во всем православном мире, на всех континентах.

— Известно, что многие белорусские священники пострадали за веру во время гонений на нее. Церковь проводит большую работу по восстановлению доброй памяти о них и даже канонизации. Расскажите об этой работе.

— Сегодня изучаются архивы, но, к сожалению, они стали менее доступны, нежели были раньше. Так, 1990-е годы прошлого века и начало 2000-х — период активного поднятия документов, многое было сделано именно в то время. В Гомельской епархии издана книга «Мартиролог», над которой трудились более 10 лет. В ней даны описания жизни около 300 священнослужителей и церковнослужителей, а также рассказано о том, за что они пострадали. Таких книг по епархиям Беларуси немного, потому что это очень большая и кропотливая работа. Если не изучить дело от начала до конца, невозможно сказать о человеке, его подвиге, с достоинством и стойкостью он пронес этот крест мучений или где-то на этом пути оступился. Работа по восстанавлению памяти о невинно убиенных и без вины пострадавших — это наш долг памяти, который должен выработать в нашем народе духовный и ментальный иммунитет от повторения таких страшных ошибок, ведь тем самым мы в каком-то смысле искупаем вину тех, кто знал о творящемся беззаконии, но из-за страха за себя и близких молчал.

— Могут ли брат и сестра крестить детей друг друга?

— Брат и сестра могут стать крестными для детей друг друга. Например, у моей сестры родился сын, и я крестил его. А если у брата родилась дочь и он хочет, чтобы сестра ее крестила, то пожалуйста.

— Кого лучше выбрать крестным для ребенка?

— Я бы выбирал не по дружбе или степени родства, а по тому, насколько этот человек воцерковлен. Важно, чтобы мой крещеный ребенок знал о Боге не только от меня, но и крестные родители должны доносить ему эту информацию.