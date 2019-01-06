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«Бабло», «чел» и «досвидос»: странная инструкция на таможне озадачила белорусов
07.01.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Инструкции по совершению административных процедур — самая скучная вещь в мире. Никто еще не дочитал до конца с одного раза. Но бывают исключения. Любопытный экземпляр обнаружили наши читатели на одной из белорусских таможен. Теперь теряются в догадках: а вообще, можно использовать термины «бабло», «чел», «досвидос»?..
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Листок с перечислением действий при обратном вывозе машины висел в окошке таможенника — лицом к посетителям. Они его с наслаждением читали. Некоторые, впрочем, без наслаждения, с настороженностью.
Автор инструкции постарался описать запутанную процедуру максимально доходчивым языком: «…Идем в банк, спрашиваем, имеется ли налик именно на этого чела…» И так далее.
— Возник вопрос: это вообще нормально — в документах писать «бабло», «чел», «досвидос»? — беспокоятся наши читатели.
Их тревога понятна: люди привыкли к другому языку, к творениям Лермонтова и Тютчева. В то же время не стоит забывать, что есть и другая крайность. Некоторые специалисты при каждом удобном случае произносят вместо «денег» «денежные средства», вместо «человека» — «данное лицо», вместо «сделать» — «провести работу по реализации мероприятий, направленных на осуществление…» и так далее.
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Инструкции по совершению административных процедур — самая скучная вещь в мире. Никто еще не дочитал до конца с одного раза. Но бывают исключения. Любопытный...
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