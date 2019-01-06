Есть ли эффект бумеранга? Социальный работник рассказал о своей профессии

Когда из-за возраста не хватает энергии на домашние хлопоты и ощущается недостаток простого человеческого общения, не обойтись без помощи социального работника.



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Эта профессия сравнительно недавно появилась в нашей стране, но стала нужной и востребованной. Люди, которые посвятили себя самоотверженному труду и каждый день заботятся о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, свой профессиональный праздник отмечают 5 января. Рассказать о тонкостях профессии мы попросили соцработника Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района Алесю Саган, с которой договорились встретиться утром у одной из её подопечных. Я приехала в назначенное время, и навстречу мне вышла улыбающаяся женщина и пригласила войти в дом.

«Моя работа начинается в восемь утра. Это второй человек, к которому я сегодня пришла. Минуту назад приехала от 92-летней Надежды Васильевны. Накормила её, убрала в квартире. Теперь пришла очередь Екатерины Савельевны», — рассказывает соцработник и сразу же знакомит с хозяйкой дома и её внучкой Ксюшей, которая на время каникул приехала к любимой бабушке.

Трудно одной

«Как здорово, что наше государство не осталось в стороне от проблем старшего поколения. Такой службы раньше не было, а она просто необходима. Учитывая, что в современном мире молодёжь не хочет жить со стариками, мы остаёмся один на один со своими вопросами, болячками, хлопотами. Хорошо, когда встречаешь старость вдвоём, а когда один, тяжело приходится. Мой сын живёт в Бресте, у него пятеро детей, большинство из которых несовершеннолетние. Когда у него есть время за мной смотреть? Он часто навещает меня, поддерживает, помогает по дому, но не может быть рядом со мной каждый день: надо содержать семью. А Алеся приходит ко мне каждый день», — рассказывает Екатерина Савельевна.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62296.php

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У женщины проблемы со здоровьем, и ей во всём нужна помощь. «Артрозом коленных суставов болею давненько, недавно прибавился ещё и артроз плеч. Год от года я слабею, выполнять домашнюю работу мне не под силу. В последние месяцы редко выхожу из дома. Моё заболевание не лечится, есть только поддерживающая терапия. Два года назад ещё надеялась, что встану на ноги, а теперь сомневаюсь. Мы жили много лет на Дальнем Востоке, мужа перевели в Брест по службе в 1977 году. Первые десять лет я работала в военторге юрисконсультом, а потом устроилась на «Брестсельпром». Жили на улице Машерова, место шумное, пыльное. Хотелось пожить на свежем воздухе, поэтому мы решили продать квартиру и купить этот дом. Пусть он недостроенный, зато вдали от городской суеты. Потихоньку осваиваем жильё: моя пенсия да руки сына. У меня семеро внуков — будет кому потом хозяйничать здесь. Сейчас живу одна, иногда бывает очень грустно», — рассказывает хозяйка дома, а внучка Ксюша в это время подсаживается к бабушке и говорит: «Я люблю приезжать к тебе в гости. Здесь тепло и весело. Жалко, каникулы так редко, я бы гостила у тебя чаще».

Отличный специалист

В социальную службу Екатерина Савельевна с сестрой обратилась много лет назад. Два раза в неделю приходили специалисты, убирали, приносили покупки. «Тогда мы ещё были в состоянии всё делать сами. Фёкла была старше меня на 11 лет. Наша мама умерла, когда мне было четыре с половиной года, и на сестру легла вся домашняя работа. Она была для меня как мама, старшая подруга, надёжный тыл. Когда сестра осталась одна, я поехала в Актюбинск и забрала её к себе. Вместе мы прожили 14 лет. Фёкла умела вести домашние дела, а я больше в науку ударилась», — рассказывает женщина.

«Алеся отличный специалист, она хорошо воспитана, умеет уважать людей. Образование и жизненная закалка помогают ей умело справляться с домашними хлопотами, разбираться в лекарствах, в приготовлении блюд. В последнее время я стала привлекать её к кухне. Часто мы вдвоём стряпаем что-нибудь интересное.

В Калининграде живёт моя дочка со своей семьёй. Они собираются навестить меня после новогодних праздников. Мы с Алесей уже продумали, каких вкусняшек напечем к их приезду», — делится Екатерина Савельевна.

Квалифицированный работник

Алеся Саган трудится в социальной сфере два с половиной года. До этого работала поваром в дошкольном учреждении, но пришлось уволиться из-за неудобного графика. Она мама пятерых детей и не успевала собрать ребят в школу. Выйдя из очередного декрета, Алеся решила искать другую работу.

«Я училась в 153 училище Кобрина. Тогда только открыли специальность «Хозяйка дома», которая очень понравилась моим родителям, потому что она давала знания сразу по трём профессиям. Год мы учились поварскому делу, полтора года осваивали работу швеи, а последние полгода изучали обязанности социального работника: запоминали лекарственные растения, как правильно делать уколы, как вести хозяйственные дела в доме, в огороде. После декрета я решила попробовать поработать швеёй, нашла несколько вакансий, но график тоже не подошёл. В центре занятости мне предложили место социального работника. Я подумала: устроюсь на пару месяцев, посмотрю, как и что. Месяц отработала, второй, так незаметно и год прошёл. И вот наступил третий год моей работы в сфере обслуживания, я её полюбила, да и знания, полученные в училище, пригодились».

В социальной службе такой квалифицированный работник — большая редкость. Неудивительно, что мою собеседницу сопровождает успех. В 2017 году её назвали лучшим социальным работником, а в ушедшем вручили грамоту за результативную работу и благодарность от депутатов. Её подопечные часто пишут добрые слова в центр соцобслуживания Ленинского района.

Великая труженица

Нормированный график, с восьми утра до пяти вечера, позволяет Алесе Михайловне найти достаточно времени для своей семьи. Обычно она находится у одного подопечного около двух часов. В день обслуживает 4–5 человек. Всего у неё восемь пожилых. Оплата коммунальных, покупка продуктов, лекарств, уборка дома, помощь в готовке — основные обязанности соцработника.

«Алеся — великая труженица. Я хорошо знаю её семью, раньше они часто бывали у меня в гостях. За два года мы сдружились. У нас сложились простые человеческие отношения. Я всегда интересуюсь её делами, она спрашивает меня о моих детях и внуках. Помню, как она ухаживала за моей сестрой, которая крепко болела в последние дни своей жизни, да и с её похоронами помогала по-родственному. Весной и летом я приобщаю её к огородным делам. В этом году мы с Алесей вырастили великолепную рассаду, а в конце лета и по осени радовались прекрасному урожаю помидоров», — говорит Екатерина Савельевна.

В своей тарелке

В жизни Алеся Саган руководствуется принципом: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе». Она верит, что всё хорошее обязательно возвращается. В мае прошлого года её супруг Вениамин также устроился в территориальный центр Ленинского района. «Уволился наш водитель, и я предложила кандидатуру мужа. Руководство её одобрило. Вениамину нравится водить машину, помогать людям. Он пятый ребёнок в семье, его родители намного старше моих, поэтому общаться с пожилыми ему в радость. Парой слов с ними перекинется, и они уже счастливы», — говорит «социальная фея». Работать с людьми тяжело, а с пожилыми особенно. Как же Алеся Михайловна находит с ними общий язык? Вот что она ответила: «Люди действительно все разные. Когда я только начинала работать, мне было очень тяжело, потому что приходилось ездить в разные районы Бреста. Нового человека всегда воспринимают настороженно. Многие были недовольны, например, принесёнными продуктами. А мне так хотелось угодить человеку, сделать ему приятное. Бывало всякое, но я не отчаивалась, продолжала работать с чистым сердцем и совестью. Меня родители научили, что нельзя перечить старшим. Они научили меня относиться с уважением и терпением к пожилым людям. Я никогда не показывала, что чем-то недовольна. Постепенно всё наладилось. Мне нравится моя работа, чувствую себя в своей тарелке. Когда есть отдача, когда понимаешь, что приносишь другим пользу, это окрыляет и воодушевляет. За два года я смогла изучить характеры, желания своих подопечных, поэтому мне легче им угодить».

Когда слушаешь эту молодую женщину, понимаешь, что те, кто пришли в эту профессию, не случайные люди. Не каждый сможет так настойчиво добиваться расположения к себе, не всякий будет проявлять сострадание и милосердие к другим людям.

«Алеся — добрый, открытый, жизнерадостный человек, заряжающий позитивом всех, кто находится рядом. Мы с ней общаемся на разные темы, она может посоветовать, как быстро избавиться от головной боли или вылечить насморк, какие продукты полезнее для моего здоровья. Она специалист отменный, во всём отлично разбирается. Она для меня, как близкий родственник. Я очень рада, что меня обслуживает такой прекрасный человек», — подытожила в конце нашей встречи Екатерина Савельевна.