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Под Барановичами легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой

07.01.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Авария произошла 6 января на трассе М1.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62295.php

Под Барановичами легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой

Фото: «ssnmp_baranovichi» Instagram

По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero Sport ехал в направлении Бреста. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и машину выбросило на встречку, где она столкнулась лоб в лоб с Mersedes Actros, сообщается в группе «ssnmp_baranovichi» в Instagram.

Судя по фото, после столкновения грузовик съехал в кювет, а легковушку развернуло поперек дороги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62295.php

Под Барановичами легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой

Фото: «ssnmp_baranovichi» Instagram


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62295.php

Под Барановичами легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой

Фото: «ssnmp_baranovichi» Instagram

 
Теги: Брест
 
 
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Авария произошла 6 января на трассе М1. Фото: «ssnmp_baranovichi» Instagram По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero Sport ехал в направлении Бреста. В какой-то момент...
 
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