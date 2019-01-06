|
Под Барановичами легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой
07.01.2019 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Авария произошла 6 января на трассе М1.
Фото: «ssnmp_baranovichi» Instagram
По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero Sport ехал в направлении Бреста. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и машину выбросило на встречку, где она столкнулась лоб в лоб с Mersedes Actros, сообщается в группе
Судя по фото, после столкновения грузовик съехал в кювет, а легковушку развернуло поперек дороги.
Фото: «ssnmp_baranovichi» Instagram
Фото: «ssnmp_baranovichi» Instagram
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 6 января на трассе М1. Фото: «ssnmp_baranovichi» Instagram По предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero Sport ехал в направлении Бреста. В какой-то момент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)