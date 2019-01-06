Как временно ввезти автомобиль на зарубежных номерах в Республику Беларусь

Вопрос: Я гражданин Республики Беларусь, но временно работаю в Польше , где купил и зарегистрировал автомобиль. Планирую приехать в Беларусь к родителям на несколько дней на этом автомобиле. Обязательно ли мне платить при въезде полную стоимость таможенных платежей или можно заплатить какую-то сумму для временного въезда?



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Ответ: В настоящее время порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее – Союз), в том числе в Республике Беларусь, товаров (в том числе транспортных средств) для личного пользования определен главой 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – Кодекс), Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Согласно п. 1. ст. 264 Кодекса допускается временный ввоз на таможенную территорию Союза иностранными физическими лицами, а также физическими лицами государств-членов Союза транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом Союза (например, в Республике Польша), на срок не более 1 года.

При этом временный ввоз на таможенную территорию Союза транспортных средств для личного пользования, ввозимых физическими лицами государств-членов Союза, допускается при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

В соответствии с подпунктами 17 и 11 пункта 1 статьи 2 Кодекса:

лицо государства-члена Союза - юридическое лицо, организация, не являющаяся юридическим лицом, созданные в соответствии с законодательством государств-членов Союза, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жительства в государстве-члене Союза, в том числе индивидуальный предприниматель , зарегистрированный в соответствии с законодательством государства-члена Союза;

, зарегистрированный в соответствии с законодательством государства-члена Союза; иностранное лицо - лицо, не являющееся лицом государства-члена Союза

Гражданин Республики Беларусь, проживающий в иностранном государстве, будет признан для вышеуказанных целей иностранным лицом только при наличии у него надлежаще оформленных документов, подтверждающих постоянное проживание в иностранном государстве: паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь серии «РР» и наличие в таком паспорте отметки о постановке на консульский учет в загранучреждении Республики Беларусь в иностранном государстве.



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В случае отсутствия такого паспорта временный ввоз транспортного средства, зарегистрированного в Республике Польша , возможен только при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (в размере, соответствующем сумме таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате при выпуске таких транспортных средств в свободное обращение. Размер суммы обеспечения исчисляется по ставкам таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств для личного пользования, установленных Приложением 2 (Таблица 1) к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государствах-членах Союза, подлежат таможенному декларированию с применением пассажирской таможенной декларации (п.1 ст. 260 Кодекса).

Вопрос: Я гражданин Российской Федерации. Является ли немецкий вид на жительство (Aufenthaltstitel - Aufenthaltserlaubnis) документом, подтверждающим факт постоянного проживания в Германии? Придётся ли мне платить на границе обеспечение «растаможки» при временном ввозе автомобиля на территорию ЕАЭС?

Ответ: по официальной информации Министерства иностранных дел Республики Беларусь, предоставленной в таможенные органы Республики Беларусь, документ Aufenthaltstitel – Aufenthaltserlaubnis, выдаваемый в Федеративной Республике Германия иностранным гражданам, проживающим на ее территории, является разрешением на временное пребывание или временным видом на жительство.

В силу статьи 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Рекомендаций по применению единых подходов по отнесению физических лиц к лицам государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Союз) или к иностранным лицам, утвержденных решением № 22/20 Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Союза, без обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов допускается временный ввоз на таможенную территорию Союза транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств, физическими лицами, пересекающими таможенную границу Союза на основании заграничного паспорта гражданина Российской Федерации – при наличии документа, подтверждающего факт постоянного проживания в иностранном государстве.

Таким образом, при временном ввозе на таможенную территорию Союза транспортного средства для личного пользования, зарегистрированного на территории иностранного государства, лицу, пересекающему таможенную границу Союза на основании заграничного паспорта гражданина Российской Федерации при наличии документа, подтверждающего факт временного проживания в иностранном государстве, потребуется предоставить обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (далее – обеспечение).

Размер обеспечения соответствует сумме таможенных пошлин, налогов, которая подлежала бы уплате при выпуске транспортного средства в свободное обращение и исчисляется по ставкам таможенных пошлин, налогов в отношении транспортных средств для личного пользования, установленным Приложением 2 (Таблица 2) к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017г. № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».