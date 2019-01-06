"Радуйтесь, ныне родился Христос, мир и спасение всем Он принес"

Рождество воссияло светом просвещения

"Рождество Твое, Христос Бог наш, воссияло для мира светом знания", - этими словами прославления, братья и сестры, наполняются все храмы в Рождественскую ночь. Эта особая ночь в истории и жизни каждого человека. Ведь рождается Тот, Кто может стать для каждого всем. И Его Рождество совершилось не от желаний человеческих, но по воле Отца Небесного. Совершилось воплощение на Земле Слова Божия, что принесло нам небывалую, непостижимую и новую весть как о Боге, так и о человеке.

Когда рождается человек в этом мире, никто из людей не знает его судьбы, не знает. кем он станет, сколько лет проживет, будет счастливым или несчастливым и т.д. От нас, людей, это сокрыто. А Он, Богомладенец Христос, это знал. Знал свою спасительную миссию, чтоб каждый верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную. Мы рождаемся в жизни временной, а Он родился из жизни вечной. Мы дарим временное, на Земле нет ничего вечного, а Он дарит вечное, потому что родился Превечный Бог.

И мы все, рожденные по воле Божьей, призваны к тому, чтобы быть жителями Царства Небесного, ради которого Невместимый Бог вместился под сердцем Пресвятой Богородицы. Создатель всех благ и богатств получил от людей место для Своего рождения в вертепе - пристанище для скота. Дарующий больным здравие, слепым - прозрение, немощным - силу, но, при этом, не имеющий даже места, где можно было бы голову преклонить. Никого не осудивший, не проявивший обиды и ропота, не имевший греха, был осужден за грехи и обиды и распят на Кресте.

Дорогие братья и сестры! В эту спасительную ночь Рождества Христова я молитвенно желаю всем просвещения, как были просвещены волхвы светом Вифлеемской звезды, неизреченной радости, которую получили пастухи от ангелов, чтобы и мы возвещали эту радость о рождении Христа Спасителя в добром здравии, с любовью и благодарением своим родным и близким.

Всех сердечно поздравляю с Рождеством Христовым и наступившим Новым годом! Молитвенно желаю всем вам, дорогие братья и сестры, чтобы Господь укрепил ваше здоровье, умножил любовь, укрепил веру на многая и благая лета!

С любовью о Рожденном Господе - протоиерей Вячеслав ПАШКЕВИЧ,

благочинный церквей Ивьевского района.

Проповеди о главном

Рождество - теплый семейный праздник, праздник добра, мира, праздник согласия и понимания, милосердия, сострадания, благотворительности - праздник Любви. Именно этим понятием можно объяснить все лучшие качества человеческой натуры. Именно ставя во главу угла Любовь, сегодня к вам, дорогие читатели, обращаются в своих мини-проповедях священнослужители храмов Ивьевского района.

Пусть в каждой семье

пребывают мир, добро и согласие

В этот святой день всех жителей Ивьевского района от всей души хочется поздравить с праздником Рождества Христова и пожелать всем радости, мира, любви и долготерпения. Праздник Рождества Христова в первую очередь - праздник любви и смирения. В этот день мы вспоминаем смирение Творца, Его безграничную любовь к нам. Ведь Тот, Кто создал всю Вселенную, весь видимый и невидимый мир, становится одним из нас. Он приходит в этот мир не как знатный человек, а как младенец, для которого не нашлось даже достойного крова над головой, лишь убогая пещера, предназначавшаяся для домашнего скота. Вся жизнь Спасителя от рождения и до Его крестной смерти была исполнена скорбей и различных трудов. Он всех прощал и за всех молился, тем самым учил нас смирению и любви по отношению к нашим ближним. В эти святые дни постараемся и мы простить тех, кто нас огорчил, и попросить прощения у тех, кого мы обидели. Разделяя радость этого великого торжества, сердечно поздравляю всех вас с праздником пришествия в мир Спасителя.

Особое поздравление семьям, которые познали радость рождения ребенка. Ведь с каждым рождением ребенка в семье умножаются труды и заботы по их воспитанию. Особенно это ощущается в многодетных семьях, но если в семье научились ценить друг друга, если родители подают детям пример жертвенной любви, то в таких семьях царит атмосфера семейного счастья тепла и уюта, семья не знает ни бед, ни ссор, ни зависти.

С Рождеством Христовым! Пусть этот праздник, сделает нас всех дружнее и добрее, пусть в каждом из нас проснется вера, надежда и любовь, а в каждом доме, в каждой семье пребывают мир, добро, согласие и искренняя вера в Бога.

Настоятель Свято-Пантелеимоновской церкви д. Бакшты

протоиерей Виталий УТЕКАЛКО.

Задумываясь о смысле жизни…

Всевышний Господь Бог премудро строил мир. Жаль, что не всегда мы все осознаем своим умом. И дана человеку помощница в его жизни - жена, вторая половинка человечества… Пройдя особую мирскую жизнь и путь священства, уже на склоне своего жизненного пути, имея жену-матушку, дочерей, внуков и правнуков, близких и знакомых, друзей, невольно задумываюсь… Почему наши дети при живых родителях остаются сиротами? Почему распадаются не только молодые семьи, но и уже состоявшиеся, имеющие порой 2-3 детей? Однозначно ответить на поставленный вопрос крайне тяжело.

Хотелось бы, чтобы эта мысль тронула всех нас.

Дорогие родители, дедушки и бабушки, дети зачастую повторяют наш путь. Об этом надо неукоснительно помнить.

Мы с детства должны учить детей, что в жизни надо пройти особые этапы: жених-невеста, муж-жена, отец-мать… И каждый этап имеет свои трудности и семейную специфику. Одно дело встречаться, другое - прожить жизнь до конца вместе. Сохранить семью, всегда оставаться с детьми, служить им примером и быть образцом подражания.

С Рождеством Христовым вас, православные! Пусть его теплый свет наполнит ваши души и сердца любовью и верой, осознанием главных ценностей жизни, главного ее смысла и пониманием, что человек лишь тогда силен, когда он вместе с семьей. И когда в семье на главном месте Бог, все остальное становится на свои места.

Настоятель храма

Покрова Пресвятой Богородицы

д. Большие Князиковцы иерей Александр ЗБЕРЕНОВСКИЙ.

Рождественское настроение

Каждый год перед самым Рождеством, когда на улице лежит чистый пушистый снег и природа дышит умиротворением, на широком подоконнике окошка, выходящего на полянку за домом, собирается замечательная компания верных друзей. Трое шаловливых ангелочков, нетерпеливо перебивая друг друга, рассказывают веселые, а порой даже вполне сказочные истории, приключившиеся с ними за прошедший год. Старый добродушный Снеговичок, слушая их, начинает мечтательно вспоминать давно уже всеми забытые новогодние песенки и тихонько их напевает.

Эти песенки он слышал от Хозяйки дома в те далекие времена, когда та сама была еще маленькой девочкой с двумя короткими косичками, украшенными огромными пышными бантами. А белые медвежата Тим и Бим, не так давно поселившиеся в гостеприимном доме, охраняют расписную вазочку с вкусными шоколадными конфетами для старших внучат. Конечно же, друзьям очень любопытно, что же скрывается в голубой праздничной коробке, перевязанной яркой алой лентой. Но это секрет, который пока известен лишь только Бабушке, приготовившей для самой младшей внучки Сашеньки долгожданный подарок - говорящую куклу с изумрудными глазами и золотистыми волосами. Вся компания верных друзей с нетерпением ожидает, когда же наконец наступит чудесный зимний праздник.

А пока под сенью пышной прекрасной Пуансеттии (так зовут этот прелестный цветок) царит рождественское настроение…

Анатолий ВАЛЕВСКИЙ.

Притча для детей

Жил-был один сапожник. Овдовел он, и остался у него маленький сын. И вот накануне праздника Рождества Христова мальчик говорит своему отцу:

- Сегодня к нам в гости придет Спаситель.

- Да полно тебе, - не поверил сапожник.

- Вот увидишь, придет. Он Сам мне об этом сказал во сне.

Ждет мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает, а там все нет никого. И вдруг видит - во дворе на улице двое ребят бьют какого-то мальчишку, а тот даже и не сопротивляется. Выбежал сын сапожника на улицу, разогнал обидчиков, а избитого мальчика в дом привел. Накормили они его с отцом, умыли, причесали, и тут сын сапожника говорит:

- Папка, у меня двое сапог, а у моего нового друга пальцы из обуви вываливаются. Я ему свои валенки отдам, а то ведь на улице страсть как холодно? Да сегодня и праздник к тому же!

- Что ж, пусть будет твоя воля, - согласился отец.

Отдали они мальчишке валенки, и тот радостный, сияющий домой пошел. Прошло некоторое время, а сынок сапожника все от окна не отходит, ждет в гости Спасителя. Проходит нищий мимо дома, просит:

- Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у меня три дня крошки во рту не было, покормите, Христа ради!

- Заходи к нам, дедушка! - позвал его через окно мальчик. - Дай Бог тебе здоровья! Накормили, напоили они с отцом старика, ушел он от них радостный.

А мальчик все Христа ждет, уже беспокоиться начал. Наступила ночь, на улице фонари зажглись, вьюга метет. И вдруг кричит сын сапожника:

- Ой, папка! Там какая-то женщина у столба стоит, да с ребеночком маленьким. Посмотри, как им, бедным, холодно! Выбежал сын сапожника на улицу, привел женщину с ребенком в избу. Накормили они их, напоили, а мальчик и говорит:

- Куда же они пойдут в мороз-то? Вон, на улице какая метель разыгралась. Пускай, папка, они у нас дома заночуют.

- Да где у нас ночевать? - спрашивает сапожник.

- А вот где: ты на диване, я на сундуке, а они на нашей кровати.

- Что ж, пускай.

Наконец, все улеглись спать. И снится мальчику, будто приходит к нему наконец-то Спаситель и говорит ласково:

- Чадо ты Мое милое! Будь ты счастлив на всю твою жизнь.

- Господи, а я тебя днем ждал, - удивился мальчик.

А Господь говорит:

- Так Я к тебе три раза днем приходил, дорогой мой. И три раза ты принял Меня. Да так, что лучше и придумать нельзя.

- Господи, не знал. Но когда же?

- Вот не знал, а все равно принял. Первый раз ты не мальчишку спас от рук ребятишек- хулиганов, а Меня спас. Как Я когда-то принял от злых людей плевки и раны, так и мальчишечка этот... Спасибо тебе, мой родной.

- Господи, а когда же Ты второй раз ко мне приходил? Я в окно все глаза проглядел, - спрашивает сын сапожника.

- А второй раз - вовсе не нищий, это Я к тебе приходил на трапезу. Вы с отцом сами корочки ели, а мне праздничный пирог отдали.

- Ну, а третий раз, Господи? Может быть, я бы тебя хоть в третий раз узнал?

- А третий раз Я у тебя даже ночевал со Своей матерью.

- Как же так?

- Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Ирода. Так ты и Мою мать у столба, как в египетской пустыне, нашел, и пустил нас под свой кров. Будь счастлив, мой родной, вовеки! Проснулся мальчик утром и первым делом спрашивает:

- А где же женщина с ребенком? Смотрит - а дома уже нет никого. Валенки, которые он вчера бедному мальчику подарил, снова в углу стоят, на столе - праздничный пирог нетронутый. А на сердце - такая несказанная радость, какой никогда вовек не было.