Гид по идеальному макияжу лица от профессионального визажиста. Советы профи, которые могут вам пригодиться

Признаемся, прошедшие праздники не способствовали тому, чтобы мы сегодня выглядели свежо и привлекательно. Самое время взять курс на восстановление, а пока кожа, вес и цвет лица не идеальны — поможет идеальный макияж.

Секретами, которые знают профессиональные визажисты, поделилась Алла Михайловская — визажист команды Belarus Fashion Week.

Глаза

Стрелки подходят абсолютно всем. Главное — подобрать тип, который подходит именно вашим глазам. Разберем технику создания самого трудоемкого и популярного запроса в макияже.

Классическая стрелка — прорисуйте межресничный контур вдоль роста ресниц тонкой линией. Хвостик стрелки нарисуйте будто в продолжение нижней линии века — по направлению к виску. Край стрелки должен быть параллелен нижней линии начала брови. Затем соедините край кончика стрелки с линией в центре века. Оставшееся пространство заполните подводкой.





Если не получается идеально ровный хвостик стрелки, используйте скотч, на крайний случай — приложите визитку.





Важно подбирать тип стрелки согласно особенностям глаз. Как найти «свои» стрелки?

Если у вас нависшее веко, лучше рисовать межресничную короткую стрелку вдоль ресничного края. Этот акцент поможет взгляду стать более выразительным. При нависшем веке или если у вас опущенный уголок глаза — идеально подойдет стрелка «летучая мышь».





Если внешние уголки глаз подняты — повторите линию роста ресниц. Направление хвостика должно быть таким же, как и при прорисовке классической стрелки.

Если глаза с эпикантусом (характерная форма для людей монголоидной расы), то вам подойдут широкие стрелки.





Если у вас близко посаженные глаза — рисуйте стрелку от середины века, расширяя ее к внешнему уголку.

При широко посаженных глазах — начинаем стрелку от внутреннего уголка глаза и рисуем ее достаточно широкой.

Если ваши глазки круглой формы — начните стрелку с середины века, хвостик стрелки рисуем по направлению к виску.

Размер глаз устраивает далеко не каждую девушку. Поэтому вот несколько советов, как его визуально скорректировать.

Увеличить глаза помогут тени. Идеальный для этого макияж — smoky eyes, причем не обязательно делать его в темных оттенках. Это могут быть и кофейные, и бежевые палитры. Обязательна растушевка (плавный переход) на складке века, заходя на косточку или нависшую часть. Не забывайте равномерно распределить тени и по нижнему веку, чтобы зрительно увеличить глаза.

Уменьшить глаза, если по вашему мнению, они непропорционально велики или навыкате, поможет прорисовка стрелки по слизистой глаза.





Визажист отмечает: часто девушки покупают огромные наборы красивых дешевых кистей, не осознавая, что половина из них им просто не нужна. Пусть количество кистей будет небольшим, но зато они будут дорогими и качественными.

Кисти должны быть вашим личным инструментом. Не забывайте мыть их после каждого макияжа, чтобы не занести инфекцию на лицо. Чистые кисти залог не только идеального мейкапа, но и красивой кожи.

Губы

Более выразительными и сексуальными губы становятся, только когда цвет помады подобран правильно. Сравнивайте тон помады с оттенком кожи лица, цветом ваших глаз, тоном волос. Если все перечисленное, скорее, с теплым подтоном — помада тоже должна быть «теплой»: персиковой, коралловой, с оранжевым или коричневым оттенком. То же правило работает с холодным подтоном.

Как увеличить узкие губы. Нанесите праймер — базу под макияж, чтобы заполнить все неровности, ямочки на губах. Прорисуйте контур карандашом для губ, желательно водостойким и на восковой основе. Допускается выход за контур губ на 1−2 мм. Это позволит визуально сделать губы шире и исключает эффект размазанной помады.

Как просто и быстро нарисовать контур губ. Начните прорисовку карандашом с центра губ, обрисовывая контур так называемой V-образной «стрелки купидона». По центру нижней губы прорисуйте прямую линию, а потом соедините прямыми линями контур губ с уголками.





Превращаем щеки в скулы

Далеко не у каждой, даже очень стройной, девушки заметны скулы. Как их подчеркнуть и скорректировать форму лица?

Правила выделения скул: используйте мерцающий или матовый бронзер для моделирования овала лица. Благодаря темному тону бронзер делает выпуклое — впалым. Добавляя бронзер, вы делаете акцент на скулах, тем самым пряча щечки.





Чем заменить бронзатор. Если в вашей косметичке по каким-то причинам нет бронзера или он неожиданно закончился — используйте румяна. Только не розовых, а коричневых оттенков (темнее, чем тон лица).

При прорисовке скул важный момент — идеальная растушевка. Тогда контуринг будет смотреться максимально натурально и естественно.

Как правильно нанести бронзер. Важно, чтобы не было белой проплешины между ухом и щекой. Нанесите бронзер по линии от козелка уха по направлению к уголкам губ. Не доводите линию до края рта, сохраните расстояние шириной в два пальца. Также бронзер можно растушевать вдоль линии роста волос и у висков.





Нос

Далеко не каждая девушка согласна на ринопластику. Да и зачем, когда визуально скорректировать нос можно с помощью макияжа.

Если вы хотите сделать его у́же — затемните крылья носа.

Если хотите скрыть курносость — опустить кончик носа, то затемните этот самый кончик.

Если нос опущенный, то затемните нижнюю часть кончика носа.









Тон лица

Все знают, что тональный крем должен соответствовать на 100% с оттенком вашей кожи. В крайнем случае — быть немного светлее, но точно не темнее. Стать более загорелой с помощью тона не получится, а вот выглядеть, как апельсин, — вполне.

Если вы нашли идеальный цвет, наносите тональную основу на лицо по массажным линиям от центра к периферии. Маскирующие средства, корректоры под глаза наносим по массажной линии к носу — максимально аккуратно и нежно, так как кожа вокруг глаз намного тоньше, чем кожа на лице. Не забывайте растушевывать переход от лица к шее.

Как скрыть второй подбородок. Если вы хотите отвлечь внимание от нежелательного второго подбородка, то воспользуйтесь матовым бронзером, затемнив ненужную часть. Помните, что четких линий быть не должно — все нужно растушевывать.

Как сохранить макияж

Используйте праймер — основу под мейкап. Он позволит вашему идеальному тону лица продержаться в разы дольше.

Воспользуйтесь фиксатором — так вы продлите жизнь мейкапа на пару часов.