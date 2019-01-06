

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

«Минск-Новости»

Согласно предварительной информации, водитель не справилась с управлением при перестроении из второй полосы в третью — автомобиль занесло. Последствия аварии могли быть более тяжелыми, если бы девушка не была пристегнута ремнем безопасности. Вместе с тем, в ГАИ отмечают, что на сам автомобиль не было получено разрешение на допуск к участию в дорожном движении.Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть внимательнее и в зимний период избегать резких маневров и торможений, а также выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию движения.