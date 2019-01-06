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На МКАД девушка на "Форде" врезалась в отбойник и вылетела в кювет

07.01.2019 00:56 — Разное | UDF  
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Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
«Форд», управляемый 21-летней минчанкой, сегодня около 18:20 часов ударился в отбойник и вылетел в кювет на МКАД в районе улицы Мазурова. Водитель госпитализирована, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, водитель не справилась с управлением при перестроении из второй полосы в третью — автомобиль занесло. Последствия аварии могли быть более тяжелыми, если бы девушка не была пристегнута ремнем безопасности. Вместе с тем, в ГАИ отмечают, что на сам автомобиль не было получено разрешение на допуск к участию в дорожном движении.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей быть внимательнее и в зимний период избегать резких маневров и торможений, а также выбирать безопасную скорость и увеличить дистанцию движения.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно предварительной информации, водитель не справилась с управлением.
 
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