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«Очень интересно открыть для себя Беларусь»: как иностранные хоккеисты отдыхают в Минске
Новости Беларуси. О том, как Рождественский турнир любителей хоккея становится настоящим праздником для его участников и гостей – репортаж в программе «Неделя» на СТВ.
Я очень рад участвовать в турнире, не терпится посмотреть, как будут играть другие сборные.
Очень интересно получить новые впечатления и открыть для себя Беларусь.
Мы всегда с радостью ждем целый год следующего приезда в Беларусь.
Поездом, самолетом, на машинах. В первые дни нового года профессионалы и любители, все те, кто живут хоккеем, спешат в Минск. Говорят, хоккейная семья снова в сборе. И эта феноменальная традиция находит всё больше приверженцев. На этот раз на минском льду хоккеисты из 27 стран.
Бернд Хааке, главный тренер сборной Балтии:
Помимо сборной Балтии, еще одна команда-дебютант – от Международной федерации хоккея. В ее составе наряду с легендами украинского и российского хоккея, такими как Дмитрий Христич и Андрей Николишин, еще и спортивные функционеры.
Например, представители Польской федерации хоккея. Такой звездный международный десант подтверждает негласный статус турнира – неофициальный чемпионат мира.
Такой масштабный праздник хоккея не только дарит незабываемые эмоции игрокам и болельщикам, но и ведет к серьезным победам на международном спортивном Олимпе для всей страны.
Сергей Гончаров, заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси:
Финны приехали
Велика для меня! Ему будет впору – его голова больше. Мы всё время шутим друг над другом.
Шутки позволительны, Рок и Чрт – родные братья. А Рождественский турнир – уникальный случай сыграть за одну команду.
Чрт Сной, игрок сборной Балкан:
Рок Сной, игрок сборной Балкан:
Ну а для Минска это очевидно очередная победа в проведении яркого спортивного праздника. Финал только 7 января, но, вне зависимости от результатов, Рождественский турнир уже дал красивый и запоминающийся старт новому спортивному году.
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Новости Беларуси. О том, как Рождественский турнир любителей хоккея становится настоящим праздником для его участников и гостей – репортаж в программе «Неделя»...
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