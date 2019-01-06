Что говорит единственная женщина-участница Рождественского турнира

Новости Беларуси. Многое на Рождественском турнире-2019 впервые. Среди хоккеистов, например, в первый раз представительница прекрасной, но отнюдь не слабой половины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Очень интересно открыть для себя Беларусь»: как иностранные хоккеисты отдыхают в Минске

Сюзанна Кольбенхайер из Венгрии украсила сборную Международной федерации и отличилась забитой шайбой во время первой же игры.





Сюзанна Кольбенхайер, нападающий сборной Международной федерации хоккея:

Я была первым игроком в женском хоккее в Венгрии и привыкла играть с мужчинами. Но в таком турнире участвую впервые. Для меня это большая честь. До этого Минск поразил меня во время чемпионата мира в 2014 году. Сейчас зима, но он мне по-прежнему нравится.