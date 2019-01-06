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Что говорит единственная женщина-участница Рождественского турнира
Новости Беларуси. Многое на Рождественском турнире-2019 впервые. Среди хоккеистов, например, в первый раз представительница прекрасной, но отнюдь не слабой половины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сюзанна Кольбенхайер из Венгрии украсила сборную Международной федерации и отличилась забитой шайбой во время первой же игры.
Сюзанна Кольбенхайер, нападающий сборной Международной федерации хоккея:
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Новости Беларуси. Многое на Рождественском турнире-2019 впервые. Среди хоккеистов, например, в первый раз представительница прекрасной, но отнюдь не слабой половины,...
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