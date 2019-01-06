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Что говорит единственная женщина-участница Рождественского турнира

07.01.2019 02:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Многое на Рождественском турнире-2019 впервые. Среди хоккеистов, например, в первый раз представительница прекрасной, но отнюдь не слабой половины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Сюзанна Кольбенхайер из Венгрии украсила сборную Международной федерации и отличилась забитой шайбой во время первой же игры.

Что говорит единственная женщина-участница Рождественского турнира

Сюзанна Кольбенхайер, нападающий сборной Международной федерации хоккея:
Я была первым игроком в женском хоккее в Венгрии и привыкла играть с мужчинами. Но в таком турнире участвую впервые. Для меня это большая честь. До этого Минск поразил меня во время чемпионата мира в 2014 году. Сейчас зима, но он мне по-прежнему нравится.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Многое на Рождественском турнире-2019 впервые. Среди хоккеистов, например, в первый раз представительница прекрасной, но отнюдь не слабой половины,...
 
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