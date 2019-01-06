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Дайнюс Зубрус о Минске: «Вспоминается парк Горького, катки все эти»

07.01.2019 02:24 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Приезд в Минск Дайнюса Зубруса без ностальгии не обошелся. Литовский нападающий с созвучной, кстати, минским «зубрам» фамилией провел в НХЛ более 1000 матчей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дайнюс Зубрус о Минске: «Вспоминается парк Горького, катки все эти»

Дайнюс Зубрус, игрок сборной Балтии, председатель Литовской федерации хоккея:
В Минске уже, наверное, 30 лет не был. Когда вот против «Юности» играл, когда еще малой был, так вспоминается парк Горького, катки все эти. Приятно быть здесь.

Любое такое событие хоккейное, красивое, хорошо реализованное, – это хорошо всем. Это хорошо детям, хорошо взрослым, хорошо игрокам. Так что это только плюс со всех сторон, мне кажется.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Приезд в Минск Дайнюса Зубруса без ностальгии не обошелся. Литовский нападающий с созвучной, кстати, минским «зубрам» фамилией провел в НХЛ более...
 
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