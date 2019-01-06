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Дайнюс Зубрус о Минске: «Вспоминается парк Горького, катки все эти»
Новости Беларуси. Приезд в Минск Дайнюса Зубруса без ностальгии не обошелся. Литовский нападающий с созвучной, кстати, минским «зубрам» фамилией провел в НХЛ более 1000 матчей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дайнюс Зубрус, игрок сборной Балтии, председатель Литовской федерации хоккея:
Любое такое событие хоккейное, красивое, хорошо реализованное, – это хорошо всем. Это хорошо детям, хорошо взрослым, хорошо игрокам. Так что это только плюс со всех сторон, мне кажется.
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Новости Беларуси. Приезд в Минск Дайнюса Зубруса без ностальгии не обошелся. Литовский нападающий с созвучной, кстати, минским «зубрам» фамилией провел в НХЛ более...
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