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«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

07.01.2019 02:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Здесь участникам Рождественского турнира пришлось проявить сначала танцевальные способности и познакомиться с белорусскими Калядками, а затем и смекалку в сказочных квестах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Интеллектуальную тренировку подготовили для своих долгожданных гостей воспитанники детского дома «Семь Я».

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Самая добрая традиция Рождественского турнира – непременно дружной международной командой заглянуть на огонек туда, где больше всего ждут рождественского чуда.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Андрес Раубал, игрок сборной Германии:
Я счастлив познакомиться с этими детками. Побывав здесь, начинаешь больше ценить дом и семью. Потому нужно побольше таких акций, чтобы дарить добро детям, которые лишены семьи.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Рады были познакомиться с этим хоккеистами. Вдохновили, они очень добрые люди. Вот прямо хочется быть таким же.

Очень порадовали нас.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

За чаепитием разговор волей-неволей перетек в спортивное русло. Ведь многие ребята увлекаются спортом и встреча с такими профессионалами – хороший стимул для пусть и не таких громких, но личных побед.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Александр Победоносцев, игрок сборной Международной федерации хоккея:
Очень приятно, что мы участвуем в таком мероприятии, видим довольные глаза детей. Поучаствовали в разных конкурсах, поделали разные поделки, елочки маленькие клеили, общались, посмотрели концерт, шоу. Поэтому очень приятно было и деткам, и нам поучаствовать в этом рождественском мероприятии.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Какое же Рождество без подарков? Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация хоккея перечислили детскому дому 32 тысячи рублей. А представители команд привезли с собой игры, бытовую технику и, конечно, спортивную экипировку. С автографами гостей эта форма вмиг стала бесценным сувениром.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Но главный сюрприз ждал ребят впереди – приглашение на вечерний матч в «Чижовку». Некоторые малыши впервые вживую увидели хоккей.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Мальчишек после матча пригласили в раздевалку. Воодушевленные красивой игрой, те встречали хоккеистов как героев. И сразу стало понятно: хоккеем ребята интересуются всерьез.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

– За сколько проезжаете 5,54?
– За сколько времени – о, ты знаешь такое? Молодец.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Константин Касянчук, игрок сборной Международной федерации хоккея:
Это говорит о том, что страна живет хоккеем. Ребята знают такие тонкости, которые не все хоккеисты знают профессиональные.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Внимание со стороны спортивных звезд и пережитые вместе эмоции – самый лучший подарок. Эти рождественские дни ребята запомнят как одни из самых счастливых.

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Максим Гудков:
Хотел бы тоже стать хоккеистом. Желаю нашим людям, которые играли, чтобы было побольше побед!

«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Здесь участникам Рождественского турнира пришлось проявить сначала танцевальные способности и познакомиться с белорусскими Калядками, а затем...
 
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