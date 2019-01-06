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«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира
Новости Беларуси. Здесь участникам Рождественского турнира пришлось проявить сначала танцевальные способности и познакомиться с белорусскими Калядками, а затем и смекалку в сказочных квестах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Интеллектуальную тренировку подготовили для своих долгожданных гостей воспитанники детского дома «Семь Я».
Самая добрая традиция Рождественского турнира – непременно дружной международной командой заглянуть на огонек туда, где больше всего ждут рождественского чуда.
Андрес Раубал, игрок сборной Германии:
Рады были познакомиться с этим хоккеистами. Вдохновили, они очень добрые люди. Вот прямо хочется быть таким же.
Очень порадовали нас.
За чаепитием разговор волей-неволей перетек в спортивное русло. Ведь многие ребята увлекаются спортом и встреча с такими профессионалами – хороший стимул для пусть и не таких громких, но личных побед.
Александр Победоносцев, игрок сборной Международной федерации хоккея:
Какое же Рождество без подарков? Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация хоккея перечислили детскому дому 32 тысячи рублей. А представители команд привезли с собой игры, бытовую технику и, конечно, спортивную экипировку. С автографами гостей эта форма вмиг стала бесценным сувениром.
Но главный сюрприз ждал ребят впереди – приглашение на вечерний матч в «Чижовку». Некоторые малыши впервые вживую увидели хоккей.
Мальчишек после матча пригласили в раздевалку. Воодушевленные красивой игрой, те встречали хоккеистов как героев. И сразу стало понятно: хоккеем ребята интересуются всерьез.
– За сколько проезжаете 5,54?
Константин Касянчук, игрок сборной Международной федерации хоккея:
Внимание со стороны спортивных звезд и пережитые вместе эмоции – самый лучший подарок. Эти рождественские дни ребята запомнят как одни из самых счастливых.
Максим Гудков:
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«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира
Новости Беларуси. Здесь участникам Рождественского турнира пришлось проявить сначала танцевальные способности и познакомиться с белорусскими Калядками, а затем...
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