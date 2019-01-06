«Счастлив познакомиться с этими детками»: хоккеисты пригласили воспитанников детдома на матч Рождественского турнира

Новости Беларуси. Здесь участникам Рождественского турнира пришлось проявить сначала танцевальные способности и познакомиться с белорусскими Калядками, а затем и смекалку в сказочных квестах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Очень интересно открыть для себя Беларусь»: как иностранные хоккеисты отдыхают в Минске





Интеллектуальную тренировку подготовили для своих долгожданных гостей воспитанники детского дома «Семь Я».





Самая добрая традиция Рождественского турнира – непременно дружной международной командой заглянуть на огонек туда, где больше всего ждут рождественского чуда.





Андрес Раубал, игрок сборной Германии:

Я счастлив познакомиться с этими детками. Побывав здесь, начинаешь больше ценить дом и семью. Потому нужно побольше таких акций, чтобы дарить добро детям, которые лишены семьи.





Рады были познакомиться с этим хоккеистами. Вдохновили, они очень добрые люди. Вот прямо хочется быть таким же.

Очень порадовали нас.





За чаепитием разговор волей-неволей перетек в спортивное русло. Ведь многие ребята увлекаются спортом и встреча с такими профессионалами – хороший стимул для пусть и не таких громких, но личных побед.





Александр Победоносцев, игрок сборной Международной федерации хоккея:

Очень приятно, что мы участвуем в таком мероприятии, видим довольные глаза детей. Поучаствовали в разных конкурсах, поделали разные поделки, елочки маленькие клеили, общались, посмотрели концерт, шоу. Поэтому очень приятно было и деткам, и нам поучаствовать в этом рождественском мероприятии.





Какое же Рождество без подарков? Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация хоккея перечислили детскому дому 32 тысячи рублей. А представители команд привезли с собой игры, бытовую технику и, конечно, спортивную экипировку. С автографами гостей эта форма вмиг стала бесценным сувениром.





Но главный сюрприз ждал ребят впереди – приглашение на вечерний матч в «Чижовку». Некоторые малыши впервые вживую увидели хоккей.





Мальчишек после матча пригласили в раздевалку. Воодушевленные красивой игрой, те встречали хоккеистов как героев. И сразу стало понятно: хоккеем ребята интересуются всерьез.





– За сколько проезжаете 5,54?

– За сколько времени – о, ты знаешь такое? Молодец.





Константин Касянчук, игрок сборной Международной федерации хоккея:

Это говорит о том, что страна живет хоккеем. Ребята знают такие тонкости, которые не все хоккеисты знают профессиональные.





Внимание со стороны спортивных звезд и пережитые вместе эмоции – самый лучший подарок. Эти рождественские дни ребята запомнят как одни из самых счастливых.





Максим Гудков:

Хотел бы тоже стать хоккеистом. Желаю нашим людям, которые играли, чтобы было побольше побед!