Волейболисты сборной Беларуси проиграли Испании в квалификации ЧЕ-2019

Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела выездное поражение в квалификации чемпионата Европы 2019 года.



Фото: cev.eu

6 января в Теруэле белорусские волейболисты проиграли команде Испании.

Испания — Беларусь — 3:0 (26:24, 25:21, 26:24).

Встреча продолжалась 82 минуты.

В белорусской команде результативные очки набирали Андрей Радюк (10), Родион Мискевич (9), Сергей Бусел (8), Артур Удрис (5), Владислав Давыскиба (4), Максим Морозов (4), Вячеслав Шмат (3), Сергей Антонович (1).

У испанцев самым результативным оказался Андерс Виллена (19 очков).

Это поражение стало первым для белорусов в нанешней квалификации ЧЕ, они по-прежнему возглавляют таблицу в своем квартете.

Положение в группе «Е»:

1. Беларусь — 11 очков (5 игр)

2. Испания — 11 (5)

3. Норвегия — 8 (5)

4. Грузия — 0 (5).

Прямую путевку на ЧЕ-2019 получит победитель группы.

10 января сборная Беларуси проведет заключительный поединок этой стадии отбора — в гостях у Норвегии.