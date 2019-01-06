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Волейболисты сборной Беларуси проиграли Испании в квалификации ЧЕ-2019
Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела выездное поражение в квалификации чемпионата Европы 2019 года.
6 января в Теруэле белорусские волейболисты проиграли команде Испании.
Испания — Беларусь — 3:0 (26:24, 25:21, 26:24).
Встреча продолжалась 82 минуты.
В белорусской команде результативные очки набирали Андрей Радюк (10), Родион Мискевич (9), Сергей Бусел (8), Артур Удрис (5), Владислав Давыскиба (4), Максим Морозов (4), Вячеслав Шмат (3), Сергей Антонович (1).
У испанцев самым результативным оказался Андерс Виллена (19 очков).
Это поражение стало первым для белорусов в нанешней квалификации ЧЕ, они по-прежнему возглавляют таблицу в своем квартете.
Положение в группе «Е»:
1. Беларусь — 11 очков (5 игр)
2. Испания — 11 (5)
3. Норвегия — 8 (5)
4. Грузия — 0 (5).
Прямую путевку на ЧЕ-2019 получит победитель группы.
10 января сборная Беларуси проведет заключительный поединок этой стадии отбора — в гостях у Норвегии.
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Мужская сборная Беларуси по волейболу потерпела выездное поражение в квалификации чемпионата Европы 2019 года.
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