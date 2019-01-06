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Нужно ли рассказывать партнеру о своем темном прошлом? Отвечает психолог
В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович,
В этот раз разбираемся с темой, которая часто вредит отношениям: «темное прошлое». Рассказывать ли о бывших, своих слабостях и провалах или промолчать, чтобы не напугать партнера? Отвечает психолог.
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В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос», отвечает на вопросы читателей и...
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