Нужно ли рассказывать партнеру о своем темном прошлом? Отвечает психолог

В серии видеороликов «Скорая психологическая помощь» психолог Павел Зыгмантович, ведущий передачи «Психология навынос» , отвечает на вопросы читателей и читательниц о любви, дружбе, сексе и общении с окружающими людьми.

В этот раз разбираемся с темой, которая часто вредит отношениям: «темное прошлое». Рассказывать ли о бывших, своих слабостях и провалах или промолчать, чтобы не напугать партнера? Отвечает психолог.