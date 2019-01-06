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Сначала терем собрали, а через год - разобрали. Белорус построил дом по старинной технологии

07.01.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Этот необычный дом-терем находится в Столбцах. Хозяин рассказал, что строил его по старинной технологии, подсмотренной у сибиряков. «Сначала коробку дома собрали, она год простояла, а потом разобрали, — рассказал Сергей REALTY.TUT.BY. — Сделали это для того, чтобы бревна буквально вымочить в варе, который сделали по старинным сибирском рецептам. Насколько помню, для этого бревна специально возили в Борисов на завод. После пропитки терем опять сложили». Изнутри дом также выглядит необычно.


Фото: realt.by

Площадь терема — 260 квадратных метров. «Ни сантиметра обоев, ни мазка краски», — шутит Сергей про внутреннюю отделку дома и рассказывает, что предпочтение отдавал дереву.


Фото: realt.by

Внутренняя отделка стен выполнена из полированной доски. На полу — наборный паркет.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

— В доме есть панно, которое можно назвать произведением искусства, — говорит Сергей. —  Оно расположено на кухне, вмонтировано в нишу в стене и смотрится как двустворчатый шкаф. Это панно вырезали не стамеской, а топором. Зимой эту нишу используем как холодильник.



Фото: realt.by

В доме много древних вышитых картин — вышивали еще бабушки хозяев дома

В доме два жилых уровня, есть цокольный этаж и мансарда. Отопление — газовое, есть центральный водопровод.


Дом продается за 47,5 тысячи долларов в эквиваленте. Впрочем, хозяин готов обменять его на квартиру в Минске.


Фото: realt.by


 
Теги: Минск
 
 
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В Столбцах хозяин построил терем по старинной сибирской технологии. Вот как он выглядит.
 
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