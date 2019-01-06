Рождественское послание Высокопреосвященнейшего Стефана, Архиепископа Пинского и Лунинецкого



Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие,

благочестивые миряне и все верные чада нашей

Православной Пинской Епархии!

Вновь наши сердца наполняются радостью о Рождении во плоти Предвечного Сына Божия, «нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес». Эти слова из Символа веры – молитвы, в которой содержатся все основные богословские вероучительные истины Православной Церкви, одновременно напоминают нам о том, для чего совершилось воплощение Бога и рождение Его в мир, а также о той радости, которую испытывает всякий верующий и ожидающий пришествия Господня в свою жизнь христианин.

А ведь Господь непрестанно участвует в нашей жизни: Он подсказывает, как правильно поступить, Он подталкивает к правильному выбору, Он дает нам возможность проявлять и совершенствовать свои духовные навыки, ставя нас в необходимые жизненные ситуации. И к каждому человеку у Него определенный, отличный от всех других, исключительный подход.

Весь вопрос только в том, что зачастую мы не замечаем этого Господня руководства. Добрые дела приписываем себе, не помня о том, что если бы не Господь дал нам возможность сделать это доброе дело, то ничего бы и не произошло. Омраченные жизненные ситуации мы воспринимаем как наказание, а не как повод к побуждению себя поступить более обдуманно и справедливо, к исправлению своего отношения к людям. Неурядицы на работе или в семье мы воспринимаем как результат неверного поведения окружающих, но только не себя самих.

А ведь Господь совсем другого ждет от нас. «Я милости хочу…» (Осия 6, 6) – говорит Он нам. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Вот чего хочет Господь. Чтобы мы соответствовали Его замыслу о нас – быть совершенным творением.

Но, пожалуй, сразу стать совершенными у нас не получится. Не сможем мы сразу из греховной скверны, из грязи страстей и похотей резко повернуть на ровный и чистый путь благочестия, смирения, терпения, милосердия и любви. Как не можем мы перепрыгнуть всю лестницу сразу и идем постепенно, наступая на каждую ступеньку, так и в духовной жизни не можем мы сразу стать святыми, наполненными благодатными дарами Духа Святого. В духовной жизни тоже надо все делать постепенно, ступать на каждую ступеньку духовной лестницы, осваивать новые духовные глубины и совершенства.

Для этого нам и дал Господь Свою Церковь. В ней, как в нерушимом сосуде, хранится многовековой опыт подвижничества и благочестия, опыт очищения человеческого существа для принятия Божественной благодати, опыт освоения вершин духовного делания.

А праздники, то есть те события, которые явились основополагающими в деле нашего спасения и которые мы, как верные чада Православной Церкви, чтим и вспоминаем, дают нам возможность приобщиться, прикоснуться к той духовной радости, которая наполняет наши души, сердца, ум и все наше естество незримой, но такой ощутимой силой, энергией Святого Духа.

Духовная радость – вот то, что так необходимо нам, каждому человеку в нашем земном шествии. Она и приближает нас к Царству Небесному, так как является, по слову апостола Павла, отличительным свойством Царства Божия (Рим. 14, 17). Но приобретается эта духовная радость только через совершенную любовь, «и радость ваша будет совершенна» (Ин. 15, 11).

Священномученик Владимир, митрополит Киевский (†1918), в своем рождественском слове к детям говорил: «Радуйтесь всегда, дети, празднику Рождества Христова, только радуйтесь – в Господе. Духовные радости праздника Рождества Христова никогда не стареют для нас, а мы не делаемся слишком старыми для них. При получении подарков земных не забывайте и о духовных…».

Сохраняя и приумножая духовную радость, продолжим в новом году благодатное обновление нашей жизни и возблагодарим Родившегося Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа за неоскудеваемо изливаемую Им милость на нашу Церковь, на наш народ и на всех людей.

Поздравляю вас с радост-ным праздником Рождества Христова и Новым годом! Пусть в ваших сердцах, домах и семьях воцарятся душевный покой, радость общения, теплота добрых слов, взаимопонимание, дове-

рие и уважение друг ко другу и совершенная любовь! Христос Спаситель, родившийся в Вифлееме, да хранит нас во все дни нашей жизни!

Всех с Праздником!

Стефан,

Архиепископ Пинский и Лунинецкий.