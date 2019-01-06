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«Я уволился с работы и купил билет в одну сторону в Минск!» Грузины о любви к белорусским женщинам

07.01.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Интернациональными браками сейчас трудно удивить, но, как правило, на переезд решается девушка. А в историях отношений, которые мы собрали, все по-другому. Трое романтичных грузинских мужчин рассказали о том, как кардинально изменили свою судьбу ради семьи. В этом материале танцовщик, музыкант и актер — о своей новой жизни в Беларуси, к которой привела их любовь.

«У нас в Грузии нет понятия, что «место женщины на кухне»

Гиви Кбилашвили 23 года, и он уже успел объездить полмира как танцовщик и хореограф. Когда-то молодой человек составил себе список коллективов, где хотел бы поработать, и методично исполнял свои мечты. Лучшие грузинские танцевальные ансамбли «Метехи» и «Сухишвили», королевский национальный балет Грузии и большой театр Синцьзяна (Китай) на какое-то время стали его творческой семьей.


Гиви на сцене

А настоящей семьей стала белорусская девушка Ирина, с которой Гиви познакомился по интернету.

С момента знакомства до свадьбы прошло всего полгода. Так бывает, объясняет Гиви, когда люди совпадают во всем:

«Около двух лет назад мы с другом приехали в Беларусь просто как туристы. Планировали быть здесь неделю, а в итоге мой обратный билет остался невостребованным.

Примета нашего времени: у тебя в друзьях на фейсбуке висят какие-то люди, которых ты даже не знаешь. И вот через этих незнакомцев система сама предложила мне Ирину в качестве возможного друга. Я подумал: почему бы не написать? Ира ответила, причем очень тепло. Через несколько дней мы встретились, и я решил повременить с возвращением домой!»


Темп жизни в Тбилиси гораздо быстрее, чем в Минске, и Гиви взял дело в свои руки. Не только в отношениях, но и в своей профессии уже здесь, в Беларуси:

«В тот самый первый приезд я увидел в городе афиши интересных событий. Мне захотелось, чтобы среди них были и мои. Возникли творческие планы — и все совпало: закрутилась работа, рядом Ира, общение с которой из симпатии стремительно перерастало во что-то большее. Так почему бы не остаться в такой гостеприимной Беларуси?

Конечно, был у нас этап романа на расстоянии, когда я уезжал в Грузию. Но мне так хотелось снова вернуться к Ире, что я активно искал творческие зацепки и находил их. Друзья посоветовали обратиться в грузинскую диаспору, которая помогла мне открыть в Минске школу танцев, а затем я начал развивать уже свой собственный коллектив — шоу-балет LELO. Около двух лет назад в нем было три человека, сейчас 35″.

Свою мечту — реализовать в Беларуси собственный творческий проект — Гиви исполнил. Гастроли его балета Lelo успешно прошли в Могилеве и Минске. Причем активное участие в жизни коллектива принимает и Ирина Кбилашвили.

«Моя жена — технолог одежды, — рассказывает Гиви, — удачно совпало, что она может быть рядом не только в жизни, но и в профессии. Те 150 костюмов, которые увидели белорусы на наших выступлениях, Ира помогала создавать».


После завершения гастролей в семье Кбилашвили ожидается еще одно вжное событие. В этом месяце у Ирины и Гиви должен родиться сын:

«Гражданство у него будет грузинское, — рассуждает Гиви, — а имя славянское, какое —пока не выбрали, думаем. Вот с отчеством непонятно: Гивиевич? — смеется будущий отец, — ну, наверное, в загсе подскажут, у нас в Грузии отчеств нет».

Гиви отлично говорит по-русски, за почти два года жизни в Беларуси успел нахвататься местных идиом и разговорных выражений. А еще найти здесь уголки, которые напоминают ему о доме:

«Я ищу здесь свою Грузию. Пейзажи и природа Нарочи чем-то похожи на наши. А в Минске мне нравится Октябрьская улица — за ее творческий дух, набережная Свислочи и Верхний город. Не могу сказать, какой для меня Минск… Просто самый любимый город».

Свадьбу Ира и Гиви играли по белорусским традициям в Минске:


«Я хотел сам все организовать, — вспоминает Гиви, — но родители жены не дали. Я их понимаю: белорусский характер, проявление гостеприимства и уважения к новым родственникам. Но мы все равно свой вклад внесли, заказали грузинского повара, а потом для гостей был сюрприз лично от меня: внезапно на празднике появились мои друзья — грузинские танцовщики с зажигательной программой».

Этим летом пара повенчалась в Грузии. И здесь уже Гиви показал жене и ее родным все традиции своей родины:

«Монастырь Джвари, в котором мы венчались, — памятник Всемирного наследия, относится к VII веку, — рассказывает Гиви. — В Грузии мы праздновали 11 дней, как полагается, объехали всю мою родню, и везде нам, конечно же, накрывали огромные столы. Грузинское гостеприимство не хуже белорусского, и семейные отношения у нас складываются отлично, несмотря на расстояние в две тысячи километров».


Разница менталитетов, безусловно, дает о себе знать в жизни молодой семьи. Но в этом и интерес, считает Гиви:

«Нам никогда не скучно вместе, а когда есть взаимопонимание на духовном уровне, все проблемы решаются. Еще в наш конфетно-букетный период мы с Ирой нашли себе хобби, которое нас объединяет. Мы оба любим готовить, и я водил ее по ресторанам с разной кухней, в грузинский тоже, кстати. Белорусские повара — молодцы, хорошо готовят наши блюда! А дома у нас постоянно кулинарные эксперименты. Ира научилась готовить и хинкали, и хачапури. Но, кстати, у нас в Грузии нет понятия, что «место женщины на кухне». Наши мужчины уважают своих жен, так что домашние обязанности у нас делятся легко».

Каких-то принципиальных отличий между белорусами и грузинами Гиви не находит, но рад быть представителем народной культурной дипломатии между двумя любимыми странами:

«Я делал много проектов, которые соединяли наших артистов, помогали им и публике лучше понять друг друга. Сейчас такой мир, где география уже неважна, везде можно делать свое дело. Я считаю, что танец — самое доступное средство, чтобы понять грузинский характер. Когда я работал в Китае, у меня были огромные финансовые возможности, в Синцьзяне на сцене театра можно было хоть водопад выстроить, хоть верблюдов живых выпустить на сцену. В Беларуси все гораздо скромнее, приходится думать, а когда думаешь, находишь классные решения. Наверное, поэтому я и остаюсь здесь — появляется очень много идей, которые вместе с женой и моими друзьями мы будем воплощать в жизнь!»

«Бюрократия — единственное, что мне не нравится в Беларуси»

Актер и музыкант Николоз Гиоргадзе не собирался покидать родной Тбилиси, у него были четкие планы на жизнь в Грузии. Все изменило знакомство с белоруской Алесей, и вот уже четыре года Николоз живет в Минске, научился понимать «трасянку» и заново построил свою карьеру.


«Я окончил актерский факультет Государственного университета Ильи в Тбилиси, — вспоминает грузин. — Однажды наш молодежный театр пригласили участвовать в Международном фестивале «Тэатральны куфар», который проводится в Минске. Моя жена, тогда студентка 5-го курса факультета международных отношений БГУ, была на этом фестивале гидом-переводчиком. Я ее заметил сразу и решил обязательно познакомиться. Поначалу Алеся не хотела идти на контакт, но врожденная грузинская настойчивость мне помогла».

Уже на третий день знакомства Николоз решил, что белорусская девушка станет его женой. Вернувшись в Тбилиси, писал любимой письма в мессенджерах, завоевывал ее на расстоянии. Нанял преподавателя, чтобы учить русский язык. А буквально через пару месяцев понял, что пора действовать решительно:

«Я уволился с работы и купил билет в одну сторону в Минск


Сейчас Николоз полностью адаптировался в Минске. Но поначалу все было совсем не просто:

«Я не очень хорошо знал язык — объясняет актер. — Мы с тогда еще будущей женой общались на смеси английского и русского. Когда переехал, моих знаний все еще было маловато для успешной коммуникации. Вашу «трасянку» я научился понимать не сразу, особенно тяжело мне было в учреждениях, когда я получал вид на жительство.

Если я не понимал, что мне говорят люди, записывал их на диктофон, а потом мы вместе с женой разбирались, куда мне дальше нужно идти и что делать. Бюрократия и трудности, с которыми сталкивается иностранец в официальных процедурах, — практически единственное, что мне не нравится в Беларуси. В Грузии, например, можно паспорт сделать за 15 минут».

В целом же Николоз Гиоргадзе доволен своей жизнью. Нехватку солнечного света и зимние холода для теплолюбивого грузина компенсирует приветливость и гостеприимство белорусов:

«Такую публику, как у вас, я встречал очень редко. Во время выступления отдаешь много энергии и часто после этого чувствуешь себя настолько уставшим, что даже не хочется говорить. Здесь же я получаю столько благодарности в ответ, что у меня открывается второе дыхание».


В профессиональном плане Николозу пришлось начинать в Беларуси все с начала:

«В Тбилиси я играл в театре и занимался организацией культурных ивентов. Когда приехал сюда, в первое время растерялся, работал в местах, никак не связанных с творчеством, моим образованием и опытом, — вспоминает артист. — Но постепенно все наладилось: сейчас сотрудничаю с ресторанами, исполняю живую музыку (грузинскую, русскую, белорусскую, мировую). Один из моих хитов — это кавер с грузинским колоритом под пандури (национальный грузинский инструмент) на «Купалинку».

Разница между культурами Грузии и Беларуси, конечно, есть, констатирует Николоз:


«В Грузии существует ряд неписаных правил, которым следуют и мужчины, и женщины. Мы остаемся традиционным обществом, где свято чтут религию, родину и семью. Эти наши традиции хорошо проиллюстрированы в порядке тостов на грузинском застолье, первые из которых всегда идут за Бога, родину, предков и родителей. Так начинается любой наш праздник, будь то свадьба или день рождения. Что касается Беларуси, то главное, в чем мы с вами похожи, — это в отношении к гостям. Меня везде принимают очень тепло и душевно».

«Нашу дочку я ласково называю «белогрузочкой»

Актер театра и кино Гиорги Чантурия свою любовь нашел на родине. Гомельская врач-эмбриолог Татьяна отдыхала в Батуми, а дальше все было, как в известной песне: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…».

Совместной истории этой пары уже пять лет. Многие до сих пор спрашивают, как Гиорги смог променять солнечную Грузию на Беларусь. Ответ у актера простой — для любящего человека границы стираются:


«До этого я всю жизнь провел в маленьком грузинском городке Поти, — вспоминает Гиорги. — Да, солнце гораздо сильнее согревает Грузию, чем Беларусь, но сейчас дома мое сердце очень сильно согревает маленькое солнышко по имени Анита, которой уже три годика. Нашу дочку я ласково называю «белогрузочкой». Здесь теперь у меня всё: семья, работа, друзья, коллеги и, конечно же, благодарный белорусский зритель, который приходит в Гомельский областной драматический театр. Так что особого дискомфорта на новом месте я никогда не ощущал, тем более что очень большую поддержку мне оказывает моя любимая супруга».


Когда речь заходит о том, почему Гиорги полюбил свою Татьяну, актер как истинный грузин становится поэтичен:

«У нас в стране всегда было и есть особое уважение к женщине начиная от царицы Тамары и до сегодняшнего дня. Посмотрите, мы даже недавно выбрали женщину президентом! А уж мама для каждого грузина — это вообще святое. Что касается моей жены, славянская красота магически действует на кавказских мужчин. Грузинки тоже очень привлекательные, это бесспорно, но они более сдержанные в общении — дает о себе знать традиционное воспитание, которое не позволяет женщине каких-либо излишеств в общении с мужчиной. Белорусские женщины более коммуникабельные, более открытые, более сексуальные. Ну, наверное, все эти отличия меня и привлекли в моей жене».


В Беларуси Гиорги успел сняться в нескольких кинопроектах, много играет в театре и отмечает уважительное отношение людей к искусству:

«В грузинском фольклоре очень красочно передается жизнь и традиции нашего этноса, но белорусская культура мне нравится не меньше, — уверяет актер. — У вас прекрасные, интересные народные обряды, удивительное рукоделие, очень сильно проявляется любовь к природе и семейным традициям. В этом наши народы близки, как и во многом другом».

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Интернациональными браками сейчас трудно удивить, но, как правило, на переезд решается девушка. А в историях отношений, которые мы собрали, все по-другому. Трое...
 
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