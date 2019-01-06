Буженина  «К Рождеству». Интересные рецепты к празднику

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«Колобки»





Ингредиенты:

Фарш смешанный (свинина и говядина) — 600 г, яйцо — 1 шт., шампиньоны (средние) — 4 шт., лук репчатый — 1 шт., батон — 2-3 сухих ломтика, молоко — 100 мл, соль, перец — по вкусу, масло растительное — 1 ст. ложка, зелень петрушки — 0,5 пучка, сыр твердый — 75 г, сметана — 1 ст. ложка, приправа для грибов — по вкусу, сухари панировочные — 100 г.

Способ приготовления:

Замочите в горячем молоке сухари (ломтики батона). Грибы вымойте, вытрите насухо и мелко нарежьте. Обжарьте с мелко нарезанным луком на разогретой сковороде с маслом, до испарения сока. Добавьте приправу и сметану и еще пожарьте 3 — 5 минут. Мясо пропустите еще раз через мясорубку вместе с размоченным в мо-локе батоном и петрушкой. Добавьте яйцо, соль, перец. Хорошо вымешайте и отбейте фарш. Мокрыми руками разделите на порции. Обваляйте мясные колобки в панировочных сухарях. Маленьким стаканом сделайте углубления, вокруг стакана — бортики. В углубление каждого «гнезда» выложите по 1 чайной ложке грибов. С помощью лопатки аккуратно перенесите «гнезда» на противень, покрытый пергаментом и смазанным маслом. Запекайте мясные «гнезда» в духовке 30 минут при температуре 180 градусов. На мелкой терке натрите сыр и выложите в «гнезда». Запекайте мясные «гнезда» еще 15 — 20 минут, чтобы сыр немного зарумянился. Готовые мясные «гнезда» с грибами выложите на тарелку и украсьте свежими овощами.

Буженина «К Рождеству»

Ингредиенты:

Свинина — 1 кг,

Чеснок — 4-5 зубчиков,

Прованские травы — 1 ч. л.,

Соль — 1 ч. л.,

Перец черный молотый — 0,5 ч. л.,

Дижонская горчица — 3 ч. л.,

Растительное масло — 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

Готовим маринад для мяса: соединяем растительное масло, горчицу, соль, перец, прованские травы, пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешиваем. 2. Натираем мясо равномерно со всех сторон маринадом. Заворачиваем в фольгу и ставим в холодильник на 4-5 часов. 3. Мясо достаем из холодильника, плотно оборачиваем фольгой в несколько слоев и ставим в духовку при температуре 180 градусов на 3-4 часа. 4. За 30 минут до окончания запекания открываем фольгу, поливаем жиром, который образовался в фольге. Достаем из духовки, заворачиваем снова плотно в фольгу и убираем мясо на ночь в холодильник. 5. Нарезаем ломтиками и подаем с зеленью и овощами.

«НН».