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Віншуем з Калядамі!

07.01.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Віншуем з Калядамі!

Уважаемые   жители  Несвижского  района!

Сердечно поздравляем вас со светлым и радостным православным праздником Рождества Христова — великим празд-ником веры и любви, милосердия и мира!

Каждое Рождество мы встречаем с нетерпением и надеждой, готовые делиться этой радостью со всеми, кто нас окружает, проявлять заботу, любовь и милосердие.

От всего сердца желаем жителям Несвижчины благословенных рождественских дней, благополучия вашим близким, тепла родных очагов. Пусть рождественская радость сохранится в ваших сердцах на весь год. Огромное вам спасибо за добрые дела на благо нашей родной несвижской земли, за помощь нуждающимся, заботу о нравственном здоровье общества и укреплении моральных устоев.

Искренне желаем вам мира, здоровья и добра. Убеждены, что 2019-й год станет годом доверия, взаимопонимания и стабильности.

Пусть праздник Рождества Христова принесет в каждый дом мир и достаток, покой и терпение, счастье и радость!

Несвижский районный

 исполнительный

 комитет.

Несвижский районный

Совет депутатов.

 

Дорогие жители Несвижчины!

Мы вновь встречаем и празднуем  величайшее в земной истории событие: Рождество Христово! Рождество Спасителя! Он, непостижимый Бог, сошел в наш мир  как простой человек — «…собрати расточенные, просветити  помраченные…». Призвать и дать нам силы  прекратить нескончаемые вражду, споры и разделения. Теперь для нашего поколения пришло время проверки и сдачи этого нелегкого теста.  Теста на настоящего человека. Давайте начнем с малого. С себя, с самого близкого окружения. Начнем, наконец, стараться поступать, как учит Он. Положим в основу своих мыслей и действий Его святой совершенный закон. Это будет лучшим подарком к Рождеству.

Всем желаем радости, мира и  крепости сил в добрых делах, чтобы как можно больше счастливых людей было вокруг нас.

С Рождеством Христовым, дорогие соотечественники!

Александр ДАНЧЕНКО,

благочинный Несвижского округа, протоиерей.

 

Сімвал нязменных

каштоўнасцей

Паважаныя жыхары Нясвіжчыны, вернікі праваслаўнай канфесіі!

Віншую вас з Нараджэннем Хрыстовым! Гэта свята —  сімвал нязменных  каштоўнасцей хрысціянскага жыцця і духоўнасці, сімвал перамогі ідэалаў гуманізму і  справядлівасці.

Жадаю вам добрага здароўя,  міру, дабрабыту і невычэрпнай дапамогі Божай у вашых справах на карысць роднай Бацькаўшчыны. Хай у зімовыя сцюжы і слоту  вас саграваюць дабрыня і спагада, няхай святлее наваколле, азоранае шчаслівымі імгненнямі. Здароўя ўсім, бадзёрасці, веры і ўпэўненасці!

З павагай Мікалай РАДАМАН,
член Савета Рэспублікі

Нацыянальнага сходу Рэспублікі

Беларусь, старшыня

СВК “Агракамбінат Сноў”.

 

Радасць

святочнага дня

Паважаныя жыхары Нясвіж-скага раёна!

Шчыра віншую вас са святам Божага Нараджэння! Жадаю вам, каб думкі былі светлымі, а ўчынкі — добрымі. Усміхайцеся свету, адкрыйце душу для добрага, і няхай надзея і супакой паселяцца ў вашых сэрцах. Няхай радасць гэтага святочнага дня раздзеляць з вамі самыя родныя і блізкія людзі, і няхай ваша жыццё заўсёды ідзе дарогаю дабра, а нованароджаны Хрыстос ахоўвае вас і днём, і ноччу.

Са святам!

Алена АНІСІМ,

дэпутат Палаты

прадстаўнікоў

Нацыянальнага сходу

Рэспублікі Беларусь. 

 

Мира, добра, счастья!

Уважаемые жители Несвижчины, верующие православной конфессии! В эти славные дни примите сердечные поздравления  с великой радостью — Рождеством Христовым!

Благодать  этого святого праздника на протяжении многих десятилетий приносит надежду в дома миллионов людей,   обращая нас к самым важным ценностям: милосердию и состраданию, взаимопониманию и терпению. Великое чудо Рождения Иисуса Христа сохраняет добрую традицию проявления бескорыстной заботы о ближнем, знаменует собой торжество веры, надежды и любви, которые так необходимы человечеству.

В этот светлый день от всего сердца желаю мира, добра, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким! Пусть праздник Рождества Христова  объединяет нас в добрых намерениях и делах. Желаю, чтобы  вера в лучшее стала еще крепче, путь наш был легким и радостным, а свет этого великого дня  никогда не угасал в наших душах!

Со светлым праздником Рождества!

С уважением Людмила ВИТКО,

депутат Минского областного

Совета депутатов, директор Несвижской

центральной районной библиотеки им. П. Пронузо.


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Уважаемые   жители  Несвижского  района! Сердечно поздравляем вас со светлым и радостным православным праздником Рождества Христова — великим празд-ником веры...
 
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