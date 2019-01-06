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Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше
07.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
6 января, в результате ДТП два человека погибли, сообщают информагентства со ссылкой на полицию Подкарпатского ведомства.
По данным правоохранителей, во время движения грузовик с полуприцепом занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В салоне легковушки находилась семья из Люблинского ведомства. Водитель автобуса с белорусскими туристами попытался уйти от столкновения и транспорт вылетел в кювет.
В результате столкновения погиб водитель легковушки и его жена. Их дети получили травмы и были госпитализированы. Среди белорусских туристов пострадавших нет. Проводится расследование случившегося.
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6 января, в результате ДТП два человека погибли, сообщают информагентства со ссылкой на полицию Подкарпатского ведомства. По данным правоохранителей,...
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