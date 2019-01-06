Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше

6 января, в результате ДТП два человека погибли, сообщают информагентства со ссылкой на полицию Подкарпатского ведомства.

По данным правоохранителей, во время движения грузовик с полуприцепом занесло и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В салоне легковушки находилась семья из Люблинского ведомства. Водитель автобуса с белорусскими туристами попытался уйти от столкновения и транспорт вылетел в кювет.

В результате столкновения погиб водитель легковушки и его жена. Их дети получили травмы и были госпитализированы. Среди белорусских туристов пострадавших нет. Проводится расследование случившегося.

Источник: ОНТ.

Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

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