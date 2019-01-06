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Япония ввела налог на выезд из страны

07.01.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Каждого пассажира, покидающего Японию морем или самолетом, ожидает новый налоговый сбор с 7 января.


Пассажиры в международном аэропорту Нарита

В Японии с 7 января вводится новый налог в размере 1000 иен (около 9,2 доллара) для покидающих страну самолетом или кораблем. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Отмечается, что налог будет привязан к стоимости билетов на самолет или корабль.

При этом новым сбором будут облагаться как граждане Японии, так и иностранцы, покидающие страну. 

Исключение предусмотрено для тех, кто делает временную остановку в стране и покидает ее пределы в течение 24 часов после прибытия. 

Кроме того, налог не будет распространяться на детей в возрасте до двух лет, послов иностранных государств и государственных гостей. 


Те, кто приобрел билеты до 7 января, также будут освобождены от налога. 

Японские власти ожидают, что в 2019 году новый сбор принесет в бюджет страны около 50 миллиардов иен дохода.
 
Средства планируют направить на улучшение пропускной способности международных аэропортов.

 
 
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Каждого пассажира, покидающего Японию морем или самолетом, ожидает новый налоговый сбор с 7 января.
 
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