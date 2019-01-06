ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше

07.01.2019 09:23 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше
Фото из открытых источников

ДТП произошло в Подкарпатском воеводстве.

«На дороге… в районе местности Домостова (Нижаньский повят Подкарпатского воеводства) грузовик столкнулся с легковым Hyundai», - сообщают РИА Новости со ссылкой на полицию.

44-летний гражданин Румынии за рулем грузовика с полуприцепом на повороте дороги выехал на встречную полосу. В прицеп врезалась легковушка, в которой ехала семья из Люблинского воеводства. 

В ДТП также принял участие автобус, перевозящий наших сограждан. В нем ехали 56 человек. Водитель, пытаясь избежать столкновения с грузовиком, съехал в придорожную канаву. Транспортное средство накренилось на одну сторону. Никто из ехавших в автобусе не пострадал. Водитель легковушки и его супруга погибли. Их дети 2 и 11 лет попали в больницу, но остались живы. 

Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше
Автобус «Гомель-Крупец» попал в ДТП, но довез пассажиров в пункт назначения
Подробнее

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате аварии погибли два гражданина Польши. Белорусские туристы не пострадали.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобразования в 2019 году займется «Электронной школой»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика