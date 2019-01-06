Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше

ДТП произошло в Подкарпатском воеводстве.

«На дороге… в районе местности Домостова (Нижаньский повят Подкарпатского воеводства) грузовик столкнулся с легковым Hyundai», - сообщают РИА Новости со ссылкой на полицию.

44-летний гражданин Румынии за рулем грузовика с полуприцепом на повороте дороги выехал на встречную полосу. В прицеп врезалась легковушка, в которой ехала семья из Люблинского воеводства.