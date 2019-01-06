Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше

ДТП произошло в Подкарпатском воеводстве.
«На дороге… в районе местности Домостова (Нижаньский повят Подкарпатского воеводства) грузовик столкнулся с легковым Hyundai», - сообщают РИА Новости со ссылкой на полицию.
44-летний гражданин Румынии за рулем грузовика с полуприцепом на повороте дороги выехал на встречную полосу. В прицеп врезалась легковушка, в которой ехала семья из Люблинского воеводства.
В ДТП также принял участие автобус, перевозящий наших сограждан. В нем ехали 56 человек. Водитель, пытаясь избежать столкновения с грузовиком, съехал в придорожную канаву. Транспортное средство накренилось на одну сторону. Никто из ехавших в автобусе не пострадал. Водитель легковушки и его супруга погибли. Их дети 2 и 11 лет попали в больницу, но остались живы.