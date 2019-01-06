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В России не могут найти счастливчиков, выигравших по 500 миллионов рублей в лото

07.01.2019 10:00 — Разное | Ежедневник  
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В России не могут найти счастливчиков, выигравших по 500 миллионов рублей в лото

lotonews.ru

Победители 1264 тиража "Русского лото", выигравшие 1 млрд рублей, не выходят на связь.

Об этом сообщили в пресс-службе "Столото", пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что два билета, проданные в Санкт-Петербурге и Свердловской области оказались выигрышными, приз составил 1 млрд рублей - по 500 млн росс. рублей на билет.

"Победители пока не вышли на связь и не позвонили по указанным в билете номерам телефонов", - сказали в пресс-службе, отметив, что не теряют надежду отыскать счастливчиков.

"Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее. Сами понимаете, деньги не шуточные. А может быть, в новогодней суете, счастливчики просто забыли про билеты и не проверили их. В конце концов, уехали в путешествие и знать не знают, что теперь их жизнь может стать одним большим и прекрасным отпуском. Мы с нетерпением ждем победителей и мечтаем узнать их историю победы и жизни", --  цитирует пресс-служба Варвару Басанович, операционого директора по маркетингу АО "ТК "Центр" (Бренд "Столото").

В 2017 году сумма в 506 млн рублей досталась участнице 1204-го тиража "Русского лото" 63-летней пенсионерке Наталье Власовой из Воронежской области. Рекордсменка государственных лотерей также не объявлялась продолжительное время.

Организаторы лотереи призвали покупателей билетов 1264 тиража проверить результаты на сайте "Столото".

 
 
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Победители 1264 тиража "Русского лото", выигравшие 1 млрд рублей, не выходят на связь.
 
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