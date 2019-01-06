На МКАД девушка на «Форде» врезалась в отбойник и вылетела в кювет

Авария произошла 6 января около 18:20. За рулем «Форда» была девушка 1997 года рождения. Она ехала по внешнему кольцу МКАД - ул. Мазурова.

При перестроении со второй полосы в третью машину занесло, в результате авто врезалось в отбойник, перевернулась от удара, его отбросило в кювет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, водитель была пристегнута ремнем безопасности. А вот разрешение на допуск к участию в дорожном движении на автомобиль не выдавалось.

Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше Подробнее