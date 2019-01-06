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На МКАД девушка на «Форде» врезалась в отбойник и вылетела в кювет

07.01.2019 10:15 — Разное | Аргументы и факты  
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На МКАД девушка на «Форде» врезалась в отбойник и вылетела в кювет
БЕЛТА

Авария произошла 6 января около 18:20. За рулем «Форда» была девушка 1997 года рождения. Она ехала по внешнему кольцу МКАД - ул. Мазурова. 

При перестроении со второй полосы в третью машину занесло, в результате авто врезалось в отбойник, перевернулась от удара, его отбросило в кювет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

По предварительным данным, водитель была пристегнута ремнем безопасности. А вот разрешение на допуск к участию в дорожном движении на автомобиль не выдавалось.

На МКАД девушка на «Форде» врезалась в отбойник и вылетела в кювет
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