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На МКАД девушка на «Форде» врезалась в отбойник и вылетела в кювет
07.01.2019 10:15 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла 6 января около 18:20. За рулем «Форда» была девушка 1997 года рождения. Она ехала по внешнему кольцу МКАД - ул. Мазурова.
При перестроении со второй полосы в третью машину занесло, в результате авто врезалось в отбойник, перевернулась от удара, его отбросило в кювет, сообщает
По предварительным данным, водитель была пристегнута ремнем безопасности. А вот разрешение на допуск к участию в дорожном движении на автомобиль не выдавалось.
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Водитель легковушки была госпитализирована.
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