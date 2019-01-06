ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День сбывшихся желаний: белорусские школьники побывали на елке в Кремле

07.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

«Минск-Москва: новогоднее чудо без границ». В этом проекте посольства России в Беларуси приняли участие  более трех тысяч белорусских детей. Представления проходили в разных городах. В финале – большое торжество в Москве. На главной елке в Кремле побывали 225 школьников. C подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Парпура.

Чудеса начались еще до рассвета. Ранним утром поезд Минск-Москва прибыл на Белорусский вокзал. Для кого-то это обычный рейс, но для ребят – волшебный.  Дети мечтали увидеть российскую столицу. И вот, желание сбылось.

«Очень хочется поскорее увидеть Москву, Кремль, потому что первый раз еду», – поделилась школьница.

Из Беларуси в Москву прибыли 225 детей. В пяти вагонах – отличники, спортсмены и медалисты. Эту поездку для них организовало посольств  России в Беларуси.  Правительство Москвы откликнулось и помогло в реализации.

«Проект называется «Минск-Москва: чудо без границ». Надеюсь, что Москва нас хорошо встречает. В поезде очень много детей, которые впервые приехали в Москву. Мы все очень хотим, чтобы это событие запомнилось на всю жизнь, дети едут с удовольствием», – поделилась советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Маргарита Новодворская.

С вокзала снова в путь. Рассвет ребята встречали на самых красивых площадках столицы. Мечта Алисы сбылась вдвойне. Она не просто увидела небоскребы «Москва-Сити», но и побывала внутри высоток.

«Я очень хотела увидеть «Москва-Сити». Мне они очень понравились. Высокие, красивые очень», – рассказала Алиса.

Даша и Ульяна – юные звезды гимнастики и соцсетей, покоряют подписчиков сложными элементами. На фоне небоскребов фигуры смотрятся еще эффектнее. 

«Очень рады. Такие эмоции, все на радостях», – рассказали девочки.

Но самые модные фото делают в Кремле. Побывать на главной елке страны входит в обязательную программу путешествия. Кремлевская елка остается в тренде, даже если тебе уже за десять.

На сцене, как и во все времена, ребят встречали дед Мороз и Снегурочка.  Только борются они теперь с инопланетянами и летают на космических кораблях.  И пока дети радуются приключениям, взрослые придумывают, как сделать путешествия из Минска в Москву традицией и каждый год дарить детям такие чудеса.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из Беларуси в Москву прибыли 225 детей. Эту поездку для них организовало посольств России в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД девушка на «Форде» врезалась в отбойник и вылетела в кювет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика