День сбывшихся желаний: белорусские школьники побывали на елке в Кремле

«Минск-Москва: новогоднее чудо без границ». В этом проекте посольства России в Беларуси приняли участие более трех тысяч белорусских детей. Представления проходили в разных городах. В финале – большое торжество в Москве. На главной елке в Кремле побывали 225 школьников. C подробностями – корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Парпура.



Чудеса начались еще до рассвета. Ранним утром поезд Минск-Москва прибыл на Белорусский вокзал. Для кого-то это обычный рейс, но для ребят – волшебный. Дети мечтали увидеть российскую столицу. И вот, желание сбылось.

«Очень хочется поскорее увидеть Москву, Кремль, потому что первый раз еду», – поделилась школьница.

Из Беларуси в Москву прибыли 225 детей. В пяти вагонах – отличники, спортсмены и медалисты. Эту поездку для них организовало посольств России в Беларуси. Правительство Москвы откликнулось и помогло в реализации.

«Проект называется «Минск-Москва: чудо без границ». Надеюсь, что Москва нас хорошо встречает. В поезде очень много детей, которые впервые приехали в Москву. Мы все очень хотим, чтобы это событие запомнилось на всю жизнь, дети едут с удовольствием», – поделилась советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Маргарита Новодворская.

С вокзала снова в путь. Рассвет ребята встречали на самых красивых площадках столицы. Мечта Алисы сбылась вдвойне. Она не просто увидела небоскребы «Москва-Сити», но и побывала внутри высоток.

«Я очень хотела увидеть «Москва-Сити». Мне они очень понравились. Высокие, красивые очень», – рассказала Алиса.

Даша и Ульяна – юные звезды гимнастики и соцсетей, покоряют подписчиков сложными элементами. На фоне небоскребов фигуры смотрятся еще эффектнее.

«Очень рады. Такие эмоции, все на радостях», – рассказали девочки.

Но самые модные фото делают в Кремле. Побывать на главной елке страны входит в обязательную программу путешествия. Кремлевская елка остается в тренде, даже если тебе уже за десять.

На сцене, как и во все времена, ребят встречали дед Мороз и Снегурочка. Только борются они теперь с инопланетянами и летают на космических кораблях. И пока дети радуются приключениям, взрослые придумывают, как сделать путешествия из Минска в Москву традицией и каждый год дарить детям такие чудеса.