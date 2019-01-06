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Горецкий «Сокол» против минских «Грифонов» — смотрите прямую трансляцию финала «Золотой шайбы»
07.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Смотрите прямую трансляцию финального этапа «Золотой шайбы»!
В 14:00 начнется матч между
Команды сразятся за чемпионский титул.
Напомним, что горецкие хоккеисты вышли в финал республиканских соревнований, одержав три победы подряд.
Затем наши ребята
Всухую «Сокол»
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Смотрите прямую трансляцию финального этапа «Золотой шайбы»! В 14:00 начнется матч между горецким «Соколом» и минскими «Грифонами». Команды сразятся за...
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