Горецкий «Сокол» против минских «Грифонов» — смотрите прямую трансляцию финала «Золотой шайбы»

Смотрите прямую трансляцию финального этапа «Золотой шайбы»!

В 14:00 начнется матч между горецким «Соколом» и минскими «Грифонами».

Команды сразятся за чемпионский титул.

Напомним, что горецкие хоккеисты вышли в финал республиканских соревнований, одержав три победы подряд.

Первую встреч у горецкие хоккеисты провели против минского «Партизана» — и победили со счетом 9:6.

Затем наши ребята обыграли со счетом 13:2 витебскую команду «Северная столица».