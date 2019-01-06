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Горецкий «Сокол» против минских «Грифонов» — смотрите прямую трансляцию финала «Золотой шайбы»

07.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Смотрите прямую трансляцию финального этапа «Золотой шайбы»!

В 14:00 начнется матч между горецким «Соколом» и минскими «Грифонами».

Команды сразятся за чемпионский титул.

 

Напомним, что горецкие хоккеисты вышли в финал республиканских соревнований, одержав три победы подряд.

Первую встречу горецкие хоккеисты провели против минского «Партизана» — и победили со счетом 9:6.

Затем наши ребята обыграли со счетом 13:2 витебскую команду «Северная столица».

Всухую «Сокол» выиграл у кобринского «Атланта» со счетом 9:0 – и вышел в финал дивизиона «А» старшей возрастной группы (2002-2004).


 
 
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  Смотрите прямую трансляцию финального этапа «Золотой шайбы»! В 14:00 начнется матч между горецким «Соколом» и минскими «Грифонами». Команды сразятся за...
 
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