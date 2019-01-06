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Пропавшая 1 января в Узденском районе девушка вернулась домой
7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая 1 января в Узденском районе 16-летняя девушка вернулась домой, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
Как сообщили в управлении уголовного розыска УВД, девушка вернулась домой прошедшей ночью. По ее словам, все это время она находилась у друзей. Жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожало.
Причины поступка девушки выясняются. Одна из версий - ссора с родителями.
Как сообщалось, 1 января девушка ушла из дома в деревне Озеро Узденского района, ее местонахождение не было известно.-0-
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7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшая 1 января в Узденском районе 16-летняя девушка вернулась домой, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома. Как сообщили в...
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