Пенсионная реформа в Литве: возможно ли такое сделать в Беларуси?

DELFI . С этого года на 0,55% снижены взносы работников в «Содру» (аналог Российского фонда социальной защиты населения (ФСЗН) и на 1% – подоходный налог. Благодаря этому, зарплаты в среднем увеличатся на несколько десятков евро. Например, если литовец получает «на руки» 1000 евро, его зарплата вырастет на 52 евро, сообщает





Однако эта часть зарплаты пойдет не в карманы граждан, а на дополнительное пенсионное накопление, в систему которого и включили всех рабочих литовцев, моложе 40 лет. Участвуют в фондах и те, кто до сих пор откладывал на пенсию дополнительно, независимо от их возраста. Дополнительное пенсионное накопление не следует путать с пенсией по старости, которую получают все без исключения жители Литвы, получившие необходимый стаж. В ноябре 2018 года она в среднем составляла 320 евро. Благодаря дополнительному накоплению, ее можно будет увеличить.





Можно ли отказаться от системы?





Да, каждый рабочий житель Литвы младше 40 лет может отказаться от участия в накоплении до 30 июня. Тех, кто не сообщит об отказе, включат в систему, и выйти из нее уже нельзя. Тех, кто откажется, каждые три года опять будут включать в систему, но не более трех раз.













Как увеличатся пенсии?





Пенсия в Литве с прошлого года состоит из двух частей – общей и индивидуальной. Общая часть зависит от стажа. Например, если стаж составляет 35 лет, то пенсия составляет 174 евро. И, чем больше стаж, тем выше основная часть пенсии. Индивидуальная часть зависит от взносов в «Содру».





На сайте «Содру» есть калькулятор, который прогнозирует вашу пенсию. Например, вы мужчина, вам 39 лет, на пенсию вы пойдете в 2045-м году, ранее никогда не участвовали в пенсионных фондах и каждый месяц получаете 1000 евро зарплаты (до налогов). Если вы сразу будете отчислять в фонд по 3% ежемесячно, то ваша пенсия составит 701 евро. Если вы сначала будете отчислять 1,8%, а после 2022 года по 3% ежемесячно, ваша пенсия составит 687 евро. Если же вы откажетесь делать дополнительные взносы, то ваша пенсия составит 469 евро.









«Реформа? Какая реформа?»





Выразить свое отношение к реформе корреспондент Belsat.eu попросил граждан Литвы. Но немногие вообще знали, в чем заключаются изменения. «Реформа? Какая реформа?» – обычно слышали мы от литовцев. Ответить на наши вопросы согласился Кястутис Римкявичус. По правде говоря, ему также пришлось сначала изучить вопрос. По его словам, пенсионная реформа в Литве должна придать большую стабильность государственному фонду социального страхования, а также вдохновить людей больше думать о своем будущем.





— Реформа достаточно хорошая. Никакая система государственного регулирования не освобождает лицо от ответственности думать о своем будущем и финансах, которые ему или ей нужны для выживания. Хорошая инвестиция или просто частные сбережения – только так люди могут сделать свой выход на пенсию более безопасным. В любом случае, самая лучшая реформа и импульс для роста будущих пенсий – это делать вашу страну более богатой, более безопасной и более стабильной. Вот почему, по моему мнению, демократия, национальная защита и сильная экономика являются существенными факторами, которые ведут к социальной безопасности всех членов общества, – подчеркнул Кястутис Римкявичус.









Возможно ли провести такую реформу в Беларуси?





О необходимости введения накопительных схем в Беларуси в разговоре с Belsat.eu заявила академический директор Центра экономических исследований BEROC Екатерина Борнукова.





— Делать это, конечно, было бы лучше всего так, как это сделано в Литве. То есть, часть денег, которые ранее платились в ФСЗН, перенаправить в добровольное пенсионное страхование, хоть человек может проявить инициативу и отказаться, – заявила собеседница.





Но проблема введения такой системы в Беларуси состоит в том, что белорусы станут платить меньше в ФСЗН. И хотя в течение последнего года фонд был профицитным, этот профицит, по мнению эксперта, вскоре исчезнет.





— Поэтому мы сейчас не можем себе позволить взять оттуда часть денег. Это можно было сделать в 2000-х, когда ФСЗН постоянно показывал профицит, но мы этот момент упустили. Теперь это сделать достаточно трудно, – подчеркнула Екатерина Борнукова.





По ее мнению, если сейчас ФСЗН не будет получать часть средств, то нечем будет платить пенсии сегодняшним пенсионерам. Вместе с тем, есть вариант, который бы позволил решить эту проблему: запустить приватизацию, а доходы от нее направить на покрытие дефицита ФСЗН. И тогда можно было бы постепенно запускать накапливающий элемент системы, уверена эксперт.



