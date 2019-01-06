|
В России появился парфюм с Путиным
В Москве появились в продаже мужской и женский ароматы, создатели которых вдохновились президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает
На флаконах парфюма изображен профиль российского лидера и герб страны. Мужской аромат получил название Number One, женская версия — Russian woman. Простой флакон стоит 10 тысяч (247 AZN) рублей, вариант в подарочной коробке обойдется в 19 тысяч (469 AZN).
Продавец-консультант рассказал агентству, что это лимитированный выпуск аромата.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что использование имени главы государства в коммерческих целях никем не одобрялось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве появились в продаже мужской и женский ароматы, создатели которых вдохновились президентом России Владимиром Путиным.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)