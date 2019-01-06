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В России появился парфюм с Путиным

07.01.2019 09:57 — Разное | Партизан  
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В Москве появились в продаже мужской и женский ароматы, создатели которых вдохновились президентом России Владимиром Путиным.



Об этом сообщает РИА Новости.

На флаконах парфюма изображен профиль российского лидера и герб страны. Мужской аромат получил название Number One, женская версия — Russian woman. Простой флакон стоит 10 тысяч (247 AZN) рублей, вариант в подарочной коробке обойдется в 19 тысяч (469 AZN).

Продавец-консультант рассказал агентству, что это лимитированный выпуск аромата.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что использование имени главы государства в коммерческих целях никем не одобрялось.


 
 
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В Москве появились в продаже мужской и женский ароматы, создатели которых вдохновились президентом России Владимиром Путиным.
 
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