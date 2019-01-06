В категории "Лучшая актриса комедии или мюзикла" приз получила Оливия Колман за фильм "Фаворитка". "Лучшим актером комедии или мюзикла" признан Кристиан Бэйл за роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в комедийно-драматическом фильме "Власть". Чтобы точнее соответствовать образу, актеру пришлось значительно набрать вес, готовясь к съемкам.

Лучшей драматической актрисой в телевизионном шоу названа Сандра О за роль в сериале "Убивая Еву". А лучшей актрисой комедийного сериала стала Рэйчел Броснахэн за роль в "Удивительной миссис Мейзел".





Майкл Дуглас признан лучшим комедийным актером в телевизионном шоу за его роль в сериале "Метод Комински" - этот же проект стал лучшим комедийным сериалом.





Лучшим драматическим актером в телевизионном шоу стал Ричард Мэдден за роль в британском сериале "Телохранитель".









А приз в категории "Лучший драматический телесериал" завоевали "Американцы", показ шестого и финального сезона которого завершился весной 2018 года.





"Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях.





Знаменитая биографическая лента "Богемная рапсодия", которая рассказывала о жизни и творчестве солиста группы Queen Фредди Меркьюри, собрала в прокате свыше 608 миллионов долларов. Таким образом, она стала самой успешной музыкальной лентой в истории кино.



