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Троих поляков судят за поджог Союза венгров в Закарпатье по заданию российских спецслужб

07.01.2019 09:37 — Разное | Партизан  
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Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры Польши передал в суд материалы дела в отношении трех граждан страны, которые в начале февраля 2018 года организовали и совершили поджог здания Союза венгров в Ужгороде, передает «Европейская правда» со ссылкой на TVP.info.


Фото: facebook/sergii.knyazev

Подсудимым предъявлено обвинение в терроризме. По данным следствия, они получили за поджог по тысяче злотых (более $250) от заказчика — немецкого журналиста, который, скорее всего, действовал по указанию спецслужб России.

«Это была провокация, которая должна была привести к ухудшению украинского-венгерских отношений. Это было на руку России, которая заинтересована в дестабилизации своего западного соседа, где уже идет гибридная война на Донбассе», — отметил офицер польских спецслужб, который вел дело.
 
Главным подозреваемым по делу является 28-летний Михал П., который имеет высшее образование и является специалистом в сфере безопасности. Он связан с неофашистской организацией Falanga и пророссийской партией Zmiana, лидер которой Мариуш П. уже третий год находится в следственном изоляторе — его подозревают в сотрудничестве с российской и китайской разведками.

Следователи считают, что Михал П. завербовал двух других поляков Адриана М. и Томаша Ш., дав им деньги на покупку зажигательной смеси, а также мобильные телефоны, сим-карты и куртки. Злоумышленники должны были записать на видео поджог и переслать ему, что должно было означать выполнение задания.

Михал должен был привлечь к совершению этого преступления пять человек. Он отказался признавать вину. Однако сотрудничать со следствием согласился 22-летний электрик Адриан. Он рассказал, что во время одной из встреч Михал попросил его нарисовать на фасаде Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде свастику и знак «88», символизирующий лозунг «Heil Hitler». По замыслу организаторов, это должно было указать на действия «украинских бандеровцев».


Перед этим Адриан 13 января пересек польско-украинскую границу, проверив, не будет ли у него проблем на границе. Удостоверившись, что все прошло нормально, Михал начал планировать операцию, завербовав также 26-летнего переводчика Томаша, который должен был снять видео поджога.

Перед поездкой в Ужгород он передал подельникам 500 евро на выполнение задания, сообщив: «Это деньги от венгров», хотя должен был сказать о «заказчике из ЕС», согласно материалу.

Оба злоумышленника 3 февраля отправились в Украину через польско-словацкую границу, оставив свои телефоны дома и взяв в Ужгород те, которые получили от Михала, говорится в материале.

Ночью 4 февраля злоумышленники нарисовали на офисе Союза венгров «88» и бросили в разбитое окно бутылку с зажигательной смесью, которая однако не вспыхнула. Отправив видео преступления, они получили от Михала ответ, что «венгры не удовлетворены, и было бы хорошо лучше закоптить стену».

Через три часа злоумышленники снова появились на месте преступления и запихнули намоченную бензином куртку одного из них в разбитое окно. После этого преступники получили на телефон ответ «ОК».

В тот же день они выехали из Украины в Польшу. Как отмечает издание, злоумышленники удалили компрометирующие данные с телефонов.

Однако в поле зрения украинских правоохранителей они попали благодаря камерам наблюдения, в том числе на АЗС, где они покупали канистру с бензином, а также в одном из ужгородских хостелов.

По возвращении в Краков они получили от Михала свои личные телефоны и деньги за выполненную работу.

Через несколько недель, 22 февраля, злоумышленников задержала польская спецслужба.

Председатель Закарпатской госадминистрации Геннадий Москаль ранее сообщал, что поджог офиса Союза венгров в начале февраля прошлого года совершили двое граждан Польши: житель Кракова Адриан Марглевский и житель Быдгоща Томаш Шимковяк.

 
 
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Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры Польши передал в суд материалы дела в отношении трех граждан страны, которые в начале февраля 2018 года организовали и...
 
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