Министр образования рассказал, какие учебники он просматривает чаще

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СТВ . Он подвел итоги работы системы образования. В частности в 2018 году было выпущено 49 наименований учебников. К 1 сентября этого года должны выйти еще 79 наименованований, что позволит закрыть всю линейку учебников для школьного образования, пишет reform.by Министр образования Игорь Карпенко дал интервью программе «Неделя» телеканала. Он подвел итоги работы системы образования. В частности в 2018 году было выпущено 49 наименований учебников. К 1 сентября этого года должны выйти еще 79 наименованований, что позволит закрыть всю линейку учебников для школьного образования, пишет





Отвечая на вопрос ведущей, Игорь Карпенко заявил, что просматривает издаваемые учебники.





«По мере возможности я их просматриваю. Поскольку я историк, учебник истории просматриваю чаще», — сказал министр.









Игорь Карпенко не стал напрямую отвечать, доволен ли он качеством учебников.





«Ну, вот наши опросы показали, что подавляющее большинство педагогов пока довольны, будем говорить так, теми результатами, которые есть», — сослался министр на коллег.





Он также рассказал, что в 2018 году концептуально завершена работа над новой редакцией Кодекса об образования. Они уже внесен в правительство. Минобр получил порядка 200 предложений от общественности. С некоторыми из них в министерстве согласились. Игорь Карпенко не отказался об парламентских слушаний по вопросам кодекса, но считает, что проводить их нужно с готовым проектом на руках.