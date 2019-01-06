ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр образования рассказал, какие учебники он просматривает чаще

07.01.2019 09:34 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Это оказались учебники истории.


Фото: телеканал СТВ

Министр образования Игорь Карпенко дал интервью программе «Неделя» телеканала СТВ. Он подвел итоги работы системы образования. В частности в 2018 году было выпущено 49 наименований учебников. К 1 сентября этого года должны выйти еще 79 наименованований, что позволит закрыть всю линейку учебников для школьного образования, пишет reform.by

Отвечая на вопрос ведущей, Игорь Карпенко заявил, что просматривает издаваемые учебники.

«По мере возможности я их просматриваю. Поскольку я историк, учебник истории просматриваю чаще», — сказал министр.


Игорь Карпенко не стал напрямую отвечать, доволен ли он качеством учебников.

«Ну, вот наши опросы показали, что подавляющее большинство педагогов пока довольны, будем говорить так, теми результатами, которые есть», — сослался министр на коллег.

Он также рассказал, что в 2018 году концептуально завершена работа над новой редакцией Кодекса об образования. Они уже внесен в правительство. Минобр получил порядка 200 предложений от общественности. С некоторыми из них в министерстве согласились. Игорь Карпенко не отказался об парламентских слушаний по вопросам кодекса, но считает, что проводить их нужно с готовым проектом на руках.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Автобус с белорусскими туристами перевернулся в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика