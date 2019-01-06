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Вдвое производительнее PlayStation 4 Pro: NVIDIA представила мощные видеокарты для ноутбуков

07.01.2019 11:46 — Разное | Tut.by  
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Компания NVIDIA объявила, что ведущие производители выводят на рынок рекордное количество ноутбуков на базе графической архитектуры Turing, включая «самые производительные, тонкие и легкие системы из когда-либо созданных».


Изображение: NVIDIA

К концу месяца на рынке будут доступны свыше 40 новых моделей в более чем 100 конфигурациях. В их основу легли графические процессоры GeForce RTX, которые объединяют производительные шейдеры нового поколения с трассировкой лучей в реальном времени и искусственным интеллектом.

«Ноутбуки сейчас являются самой быстро растущей платформой, и это только начало, — говорит Дженсен Хуанг (Jensen Huang), учредитель и генеральный директор NVIDIA, представляя новую линейку на ежегодной пресс-конференции компании на CES. — Ведущие производители выбирают архитектуру Turing, чтобы наделить передовой производительностью тонкие ноутбуки, которые геймеры могут взять с собой куда угодно. На играх выросли сотни миллионов людей — это целое поколение! И я с нетерпением жду, когда они смогут испытать новую волну ноутбуков».

Ноутбуки на базе архитектуры Turing будут доступны со всеми GPU семейства GeForce RTX — от RTX 2080 до RTX 2060.

Производитель заявляет, что уровень производительности новых устройств будет вдвое выше, чем у PlayStation 4 Pro. Эти ноутбуки позволят играть в новейшие игры с трассировкой лучей в реальном времени, такие, как Battlefield V, при частоте в 60 fps.

У ноутбуков будут специальные режимы для тихой работы, экономии батареи, а также увеличения частоты кадров до 144 Гц для плавного геймплея (в определенных моделях).

Производитель считает, что новые устройства подойдут также для работы видеоредакторов, 3D аниматоров, стримеров и создателей другого контента, которым нужна максимальная производительность в работе.

Ноутбуки на базе GeForce RTX будут доступны на рынке начиная с 29 января от ведущих мировых производителей, включая Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo Legion, MSI, Razer и Samsung, а также от локальных производителей и сборщиков систем. Цены, конфигурации и доступность будут зависеть от региона и партнеров компании.

 
 
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К концу месяца на рынке будут доступны свыше 40 новых моделей в более чем 100 конфигурациях.
 
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