Православные Беларуси празднуют Рождество

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В храмах прошли праздничные литургии. Святые дни, которые называются у нас Колядами, продляться до Крещенского праздника (19 января).

Божественная литургия в ночь на 7 января была отслужена митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Накануне с праздником Рождества белорусов поздравил президент Александр Лукашенко. Также всем православным поздравления направил Папа Римский Франциск.

Кроме Русской православной церкви Рождество по юлианскому календарю отмечают Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская и теперь Украинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда (ранее их называли униатами) и некоторые протестантские церкви.