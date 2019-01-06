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Православные Беларуси празднуют Рождество

07.01.2019 11:37 — Разное | Ежедневник  
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Православные Беларуси празднуют Рождество

m.sputnik.by

В храмах прошли праздничные литургии. Святые дни, которые называются у нас Колядами, продляться до Крещенского праздника (19 января).

Божественная литургия в ночь на 7 января была отслужена митрополитом Минским и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Накануне с праздником Рождества белорусов поздравил президент Александр Лукашенко. Также всем православным поздравления направил Папа Римский Франциск.

Кроме Русской православной церкви Рождество по юлианскому календарю отмечают Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская и теперь Украинская православные церкви, монастыри Афона, католики восточного обряда (ранее их называли униатами) и некоторые протестантские церкви.

 
Теги: Минск
 
 
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В храмах прошли праздничные литургии. Святые дни, которые называются у нас Колядами, продляться до Крещенского праздника (19 января).
 
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