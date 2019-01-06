ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве молодой человек катался с горки и погиб, врезавшись в столб

07.01.2019 11:56 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Могилеве молодой человек катался с горки и погиб, врезавшись в столб
Фото из открытых источников

Как стало известно, несчастный случай произошел в могилевском парке Подниколье. Молодой человек катался на тюбинге с горки.

В Могилеве молодой человек катался с горки и погиб, врезавшись в столб В Минске 6 лицеистов получили травмы, катаясь с горки на уроке физкультуры

По словам очевидцев, на одном из трамплинов тюбинг подбросило. Парень вылетел из него, врезавшись в столб. На место происшествия прибыли медработники, однако спасти пострадавшего не удалось. Гибель молодого человека подтвердили в УВД Могилевского облисполкома.

Примечательно, что горку для катания организовали сами горожане. За несколько дней до трагедии рядом со стихийной горкой была установлена табличка, что кататься тут запрещено.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко вернулась на рекордную в карьере высоту в рейтинге WTA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
07.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика