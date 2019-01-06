В Могилеве молодой человек катался с горки и погиб, врезавшись в столб

Как стало известно, несчастный случай произошел в могилевском парке Подниколье. Молодой человек катался на тюбинге с горки.
По словам очевидцев, на одном из трамплинов тюбинг подбросило. Парень вылетел из него, врезавшись в столб. На место происшествия прибыли медработники, однако спасти пострадавшего не удалось. Гибель молодого человека подтвердили в УВД Могилевского облисполкома.
Примечательно, что горку для катания организовали сами горожане. За несколько дней до трагедии рядом со стихийной горкой была установлена табличка, что кататься тут запрещено.