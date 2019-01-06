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Рождество Христово празднуют православные верующие 7 января

07.01.2019 08:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Рождество Христово празднуют православные верующие 7 января
Фото из открытых источников

Святые отцы в своих писаниях именуют Рождество Иисуса Христа началом и основанием для прочих праздников.

Рождество Христово празднуют православные верующие 7 января Как праздновать Рождество?

Согласно Евангелию, Иисус Христос родился в городе Вифлееме. Незадолго до этого события по распоряжению римского императора Августа была организована перепись населения. Мария и Иосиф должны были идти в Вифлеем, чтобы внести свои имена в список. В связи с переписью все места в гостиницах были заняты, и Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в пещере, используемой в качестве хлева для скота. Именно здесь и суждено было родиться Спасителю мира.

Первыми людьми, пришедшими поклониться Спасителю, стали пастухи, которым явился ангел и сообщил радостную весть. Следом на поклон пришли восточные мудрецы - волхвы, которых к новорожденному младенцу привела загоревшаяся на небе Вифлеемская звезда. Она остановилась и опустилась совсем низко над пещерой, где был младенец Иисус. Волхвы низко поклонились младенцу и его матери, а затем преподнесли подарки: золото, ладан и смирну. Золото было принесено Иисусу как царю, ладан - как Богу, а смирна - как смертному человеку.

Согласно православной традиции, перед Рождеством соблюдается Рождественский (Филиппов) пост. Он менее строгий, чем Великий и Успенский посты. Начинается 28 ноября и длится сорок дней до 6 января включительно.

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Канун Рождества носит название «сочельник» или «сочевник», главным блюдом которого является сочиво. Его готовят из сушеных хлебных зерен, размоченных в воде.

Церковь гласит, что в праздник Рождества человек примиряется с Богом. Всю ночь в православных церквях длится богослужение, а на утро, 7 января, люди поздравляют друг друга с Рождеством Христовым.

Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями, или святками (до 17 января). Пост в эти дни отменяется. Святки - это не только радость и веселье, наши предки на святки творили дела милосердия, следуя заповеди Спасителя: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерден».

Источник: БЕЛТА.

 
 
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Православные верующие сегодня празднуют великий христианский праздник - Рождество Христово.
 
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