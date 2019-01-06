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В рождественскую ночь ГАИ провела профилактическую акцию «Свет во имя жизни!»
07.01.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
По народному поверью в ночь перед Рождеством происходят разные чудеса. Большинство людей верит в чудеса, но ещё больше верят в магическую силу добрых дел, совершаемых каждый день, а в канун такого светлого праздника особенно.
Так, на примере Свято-Христо-Рождественской церкви прихожанам были вручены световозвращающие элементы.
В ночь перед Рождеством наряды ГАИ обеспечивали безопасность дорожного движения вблизи православных храмов.
Основная задача - максимально обеспечить безопасность передвижения верующих в тёмное время суток и не допустить замерзания участников дорожного движения.
Особенно актуальна эта мера оказалась для сельских церквей, откуда после ночной службы местные жители добираются пешком, двигаясь по краю проезжей части.
Кроме того, инспектора обратились к священнослужителям с просьбой по окончании праздничных богослужений провести с прихожанами профилактическую беседу о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и использования в темное время суток световозвращающих элементов.
Помните: добро порождает добро! Помогайте друг другу и не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Счастливого Рождества!
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По народному поверью в ночь перед Рождеством происходят разные чудеса. Большинство людей верит в чудеса, но ещё больше верят в магическую силу добрых дел,...
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