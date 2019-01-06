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В рождественскую ночь ГАИ провела профилактическую акцию «Свет во имя жизни!»

07.01.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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По народному поверью в ночь перед Рождеством происходят разные чудеса. Большинство людей верит в чудеса, но ещё больше верят в магическую силу добрых дел, совершаемых каждый день, а в канун такого светлого праздника особенно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62302.php

В рождественскую ночь ГАИ провела профилактическую акцию «Свет во имя жизни!»


Так, в ночь с 6 на 7 января на территории города Бреста прошла профилактическая акция «Свет во имя жизни!», в рамках которой сотрудниками ГАИ организована раздача фликеров вблизи храмов, церквей и монастырей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62302.php

В рождественскую ночь ГАИ провела профилактическую акцию «Свет во имя жизни!»

Так, на примере Свято-Христо-Рождественской церкви прихожанам были вручены световозвращающие элементы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62302.php

В рождественскую ночь ГАИ провела профилактическую акцию «Свет во имя жизни!»

В ночь перед Рождеством наряды ГАИ обеспечивали безопасность дорожного движения вблизи православных храмов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62302.php

В рождественскую ночь ГАИ провела профилактическую акцию «Свет во имя жизни!»

Основная задача - максимально обеспечить безопасность передвижения верующих в тёмное время суток и не допустить замерзания участников дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62302.php

В рождественскую ночь ГАИ провела профилактическую акцию «Свет во имя жизни!»

Особенно актуальна эта мера оказалась для сельских церквей, откуда после ночной службы местные жители добираются пешком, двигаясь по краю проезжей части.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62302.php

В рождественскую ночь ГАИ провела профилактическую акцию «Свет во имя жизни!»

Кроме того, инспектора обратились к священнослужителям с просьбой по окончании праздничных богослужений провести с прихожанами профилактическую беседу о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и использования в темное время суток световозвращающих элементов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62302.php

В рождественскую ночь ГАИ провела профилактическую акцию «Свет во имя жизни!»

Помните: добро порождает добро! Помогайте друг другу и не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Счастливого Рождества!

 
Теги: Брест
 
 
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По народному поверью в ночь перед Рождеством происходят разные чудеса. Большинство людей верит в чудеса, но ещё больше верят в магическую силу добрых дел,...
 
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