В рождественскую ночь ГАИ провела профилактическую акцию «Свет во имя жизни!»

По народному поверью в ночь перед Рождеством происходят разные чудеса. Большинство людей верит в чудеса, но ещё больше верят в магическую силу добрых дел, совершаемых каждый день, а в канун такого светлого праздника особенно.



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Так, в ночь с 6 на 7 января на территории города Бреста прошла профилактическая акция «Свет во имя жизни!», в рамках которой сотрудниками ГАИ организована раздача фликеров вблизи храмов, церквей и монастырей.



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Так, на примере Свято-Христо-Рождественской церкви прихожанам были вручены световозвращающие элементы.



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В ночь перед Рождеством наряды ГАИ обеспечивали безопасность дорожного движения вблизи православных храмов.



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Основная задача - максимально обеспечить безопасность передвижения верующих в тёмное время суток и не допустить замерзания участников дорожного движения.



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Особенно актуальна эта мера оказалась для сельских церквей, откуда после ночной службы местные жители добираются пешком, двигаясь по краю проезжей части.



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Кроме того, инспектора обратились к священнослужителям с просьбой по окончании праздничных богослужений провести с прихожанами профилактическую беседу о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и использования в темное время суток световозвращающих элементов.



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Помните: добро порождает добро! Помогайте друг другу и не оставайтесь равнодушными к чужой беде! Счастливого Рождества!