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Коляды на Полесье: звезда с Богородицей, Коза и богатый стол

07.01.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Коляды в деревне Охово Брестской области начинают праздновать 7 января.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62300.php

Коляды на Полесье: звезда с Богородицей, Коза и богатый стол

Как отмечают Коляды в деревнях Пинковичи и Охово Брестской области, смотрите в фотоленте Sputnik.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62300.php

Коляды на Полесье: звезда с Богородицей, Коза и богатый стол

Колядовщики ходили по хатам, переодетые Козой и Медведем, пели рождественские песни, танцевали и угощались.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62300.php

Коляды на Полесье: звезда с Богородицей, Коза и богатый стол

Как отмечают на Полесье Коляды - смотрите красочные фотографии на Sputnik.

 
 
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Коляды в деревне Охово Брестской области начинают праздновать 7 января. Как отмечают Коляды в деревнях Пинковичи и Охово Брестской области, смотрите в фотоленте...
 
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