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Коляды на Полесье: звезда с Богородицей, Коза и богатый стол
07.01.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Коляды в деревне Охово Брестской области начинают праздновать 7 января.
Как отмечают Коляды в деревнях Пинковичи и Охово Брестской области, смотрите в фотоленте Sputnik.
Колядовщики ходили по хатам, переодетые Козой и Медведем, пели рождественские песни, танцевали и угощались.
Как отмечают на Полесье Коляды - смотрите красочные фотографии на Sputnik.
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Коляды в деревне Охово Брестской области начинают праздновать 7 января. Как отмечают Коляды в деревнях Пинковичи и Охово Брестской области, смотрите в фотоленте...
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