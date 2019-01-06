О чём рассказала рождественская открытка с 50–летней историей

Во времена СССР в связи с антирелигиозной пропагандой (в институте меня заставляли учить предмет «Научный атеизм») купить рождественскую открытку в киоске или магазине не было возможности - государство их просто не издавало. Однако люди с коммерческой жилкой как-то удовлетворяли потребности верующих. В семейном архиве родителей моей жены обнаружилась поздравительная открытка религиозного содержания. Семья Крейдичей, поздравляя своих друзей, пишет: «Сердечно поздравляя с Новым 1968 годом и Великим Праздником Рождества Христова, -…»



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Видно, что вышеупомянутая открытка изготовлена кустарным способом - безымянный автор просто сфотографировал православную икону рождественской тематики. Затем к снимку снизу приклеили не очень умело сделанную церковнославянским шрифтом надпись, и опять пересняли эту композицию. Потом фотограф с полученного негатива дома в ванной комнате по ночам (чтобы не мешать родственникам) печатал самопальные фотооткрытки.



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Насколько я помню по 70-х и 80-х годам прошлого столетия, распространением такого «самиздата» в поездах занимались глухонемые парни. Они молча выкладывали свой товар на столики перед пассажирами, а потом собирали деньги. В ассортименте этих коробейников были отпечатанные фотоспособом православные календари, сборники рецептов тортов и игральные карты с полуобнажёнными девушками.

Кстати, за такой вид предпринимательской деятельности можно было получить реальный тюремный срок. Борьбой с религиозной пропагандой и распространением порнографии занималось КГБ . Наверное, поэтому столь рискованным бизнесом занимались глухонемые. Было меньше шансов, что они сдадут изготовителей печатной продукции.