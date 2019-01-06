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Главное, чтобы люди верили и радовались

07.01.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Есть в деревне Селец Кошелевского сельсовета своя святыня – криничка, которую посещают как жители нашего района, так и приезжие. Уже много веков ходят об этом источнике легенды. Говоря современным языком, он стал настоящим брендом нашего района, и едут сюда за позитивными эмоциями и надеждой на чудо. Тихий, укромный уголок Будакошелевщины многих привлекает своей нетронутой красотой, атмосферой, располагающей к умиротворению.

Уверена: те, кто постоянно посещает святыню, не могли не заметить значительные изменения в части благоустройства территории кринички. Радуют глаз выкрашенные стены построек, аккуратные тропинки, обилие зеленых насаждений. А совсем недавно на часовне засиял новенький купол. Но мало кто знает, что свою руку к этому приложили простые люди, для которых криничка является свое-образной семейной реликвией и которые не ждут помощи от государства, коммунальных служб или еще кого-то, а делают добро собственными руками, причем не только для себя, но и для всей деревни, района и гостей Будакошелевщины. Речь идет о большой и дружной семье Адарченко, с представителями которой – Александром Наумовичем и его племянником Олегом Николаевичем – мы встретились накануне Нового года.

Главное, чтобы люди верили и радовались

– Начну с того, что деревня Селец – моя малая родина, здесь я родился и вырос. Да и семья наша – глубоко верующая, моя мать была первой «хранительницей» так называемой свечи – иконы, которую, по традиции, переносили из дома в дом на праздник Макковея, – вспоминает Александр Наумович. – О криничке и ее чудодейственных свойствах мы знали с раннего детства. Правда, еще буквально лет 30 назад это был простой родничок, абсолютно не облагороженный. Придя в 90-х годах на работу в лесничество, я всерьез задумался над обустройством этого святого и дорогого сердцу местечка.
Заручившись поддержкой Владимира Зеленского, который в то время занимал должность директора лесхоза, собрав команду единомышленников, Александр Наумович засучил рукава и активно взялся за дело. Начиналось все с обычной лавочки, но их стараниями за несколько лет здесь появились домики над родником и купелью, был наведен порядок на прилегающей территории. В скором времени к добровольцам присоединилось все больше народа: представителей местного населения, духовенства, лесхоза и других трудовых коллективов предприятий, депутатского корпуса, общественных организаций, молодежи. Люди помогали как могли: кто делом, кто финансово. Со временем были возведены часовня и беседка для отдыха, высажена аллея деревьев. Кстати, не остаются в стороне от этого богоугодного дела и дочери Александра Наумовича: Алла, Татьяна и Светлана, которые также вносят свой вклад в общее дело и занимаются озеленением территории кринички.

Главное, чтобы люди верили и радовались

– Выйдя на заслуженный отдых, я получил благословение отца Сергия на то, чтобы по воскресеньям открывать часовню, и теперь у всех желающих есть возможность посетить святое место, поставить свечку за здравие или упокой. И очень радует, что люди приходят сюда регулярно, в любое время года, – отметил Александр Наумович.
Его племянник Олег Адарченко, который часто наведывается на Будакошелевщину, также проникся темой благоустройства святыни, ведь, несмотря на то, что уже много лет он живет в Гомеле, малую родину своих предков чтит и уважает. Он тоже внес свою значительную лепту в благоустройство кринички: производил работы по ремонту купели, прочищал там трубы от засоров, приложил свою руку к тому самому новенькому куполу, о котором я уже упоминала выше. Именно Олег Николаевич изготовил декоративную металлическую подставку под купол, произвел его установку и монтаж на крышу часовни. По словам мужчины, узнав, что требуется помощь, он так загорелся этой идеей, что изготовил конструкцию буквально за день. Безусловно, немалую роль в том, что работы были произведены в столь короткие сроки, сыграло то, что он имеет техническое образование и в свое время работал по металлу.
– Но самой большой мотивацией для меня, безусловно, стало то, что криничка в Сельце – эта та самая объединяющая точка для нашей большой семьи, которая «разбросана» по ближнему зарубежью. Мы стараемся хотя бы раз в год собраться здесь вместе, поделиться новостями, переживаниями и планами на будущее. К слову, на этом останавливаться не собираемся. Среди задумок на ближайшее время – приобрести икону, устойчивую к атмосферным явлениям, и установить ее в купели.
По словам наших героев, все это делается, прежде всего, чтобы привлечь к святыне как можно больше народа. И сердце их по-настоящему радуется, когда они видят, что люди искренне тянутся к криничке и верят в ее чудодейственную силу.
– Главное в этой жизни – чтобы люди верили и радовались. И Бога не забывали. Поверьте, если вы научитесь искренне радоваться тому, что у вас есть, вы обретете настоящее человеческое счастье, – уверены мужчины.

Главное, чтобы люди верили и радовались

Главное, чтобы люди верили и радовались

Из первых уст
Настоятель Свято-Николаевской церкви г. Буда-Кошелево протоиерей Сергий:
– На Брестчине, откуда я родом, к подобным криничкам всегда особое внимание, они являлись и являются объектами особого почитания. Поэтому, приехав на Будакошелевщину более 30 лет назад, я буквально ужаснулся, в каком, не побоюсь этого слова, запущенном состоянии находилась в то время такая святыня, как криничка в Сельце. С тех пор и по сей день это место для меня – объект номер один, и я не устаю прилагать усилия для поддержания его в надлежащем виде. Большую помощь в этом оказывают неравнодушные местные жители: Александр Наумович и вся семья Адарченко, Надежда Николаевна Клименкова и многие-многие другие. Значительную поддержку в свое время оказал Николай Федорович Кравченко, занимавший пост председателя районного исполнительного комитета.
Не буду лукавить: последние годы выдались для нас очень непростыми в финансовом плане. Не исключение и оплата купола на часовне в Сельце, который изготовлен по заказу Свято-Николаевской церкви г. Буда-Кошелево. На протяжении года я искал кого-то, кто поможет мне с его установкой, и сегодня сложно передать словами, насколько я благодарен Александру Наумовичу Адарченко и его племяннику Олегу за то, что они откликнулись и оказали помощь в изготовлении каркаса и установке купола. Однако, к сожалению, в связи с нехваткой денежных средств за этот купол мы все еще не расплатились. И в эти святые дни накануне Рождества Христова, приближающегося Крещения Господня я хочу обратиться ко всем прихожанам и неравнодушным людям с просьбой помочь собрать недостающую сумму. Это наше большое общее богоугодное дело и наша святая обязанность – совместными усилиями поддерживать то, что создавалось годами, и вносить свою лепту для дальнейшего благоустройства святыни.

Марина ЛУСЕВИЧ.
Фото Ирины Палубец.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Есть в деревне Селец Кошелевского сельсовета своя святыня – криничка, которую посещают как жители нашего района, так и приезжие. Уже много веков ходят...
 
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