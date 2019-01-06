Вера Лапко с победы стартовала на теннисном турнире в австралийском Хобарте

В австралийском Хобарте стартовал турнир с призовым фондом около $250 тыс. В соревнованиях принимает участие белорусская теннисистка Вера Лапко (63-е место в рейтинге WTA).

В первом круге 20-летней белоруске противостояла более опытная россиянка Анастасия Павлюченкова (42), посеянная на турнире под пятым номером. В напряженном поединке Вера Лапко была сильнее в трех сетах – 6:3, 3:6, 6:3. Матч продолжался около двух часов.

Следующей соперницей Веры Лапко станет молодая украинская теннисистка Даяна Ямстремска (59). Матч предварительно состоится 9 января.

Еще три белоруски выступят в более престижном турнире в Сиднее. В одиночном разряде примут участие Арина Соболенко (11) и Александра Саснович (33), в парном – Лидия Морозова. Виктория Азаренко (52) уже готовится к первому в нынешнем сезоне турниру Большого шлема Australian Open, который стартует 14 января.

Тем временем, первая ракетка Беларуси в одиночном разряде у мужчин Илья Ивашко (94-е место в рейтинге ATP) выступает на соревнованиях в Канберре с призовым фондом около $55 тыс. Первый круг белорус благодаря относительно высокому рейтингу пропускал, а во втором был сильнее австралийца Джеймса Фроули – 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).