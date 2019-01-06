Прогноз погоды на 8 января: гололедица и до -18°С

Во вторник, 8 января, зима продолжит свое наступление. По прогнозам, ожидается до 18 градусов ниже нуля.

В Белгидромете проинформировали , что будет облачная с прояснениями погода. Местами прогнозируются небольшой снег, слабая метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный, временами порывистый.

Ночью воздух охладится до -7…-12°С, при прояснениях — до -13…-18°С. А в дневные часы столбики термометров покажут -4…-10°С.

Источник: sb.by

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