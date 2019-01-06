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Белорусские дети вернулись домой после новогоднего путешествия в Москву
07.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Более 200 детей из Беларуси
Ребята не только побывали на представлении, но и прогулялись по Москве.
В Минск дети вернулись уставшие, но довольные новыми впечатлениями. На перроне вокзала юных путешественников встречали родственники. Они признались, что в кругу семьи с удовольствием послушают рассказы о необычной поездке.
«Мы побывали на концерте в Кремлевском дворце. Сюжет этого представления был в том, что у Деда Мороза морские пираты хотели украсть Новый год, но друзья помогли», – говорит школьник Иван Василевский.
«Есть такая инициатива – пригласить российских детей в Минск. Я думаю, что это замечательно, если это получится. Потому что это действительно праздник для детей», – говорит советник посольства России в Беларуси Маргарита Новодворская.
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Более 200 детей из Беларуси посетили елку в Московском Кремле, а также прогулялись по российской столице.
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