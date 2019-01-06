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Арина Соболенко вернулась на рекордную в карьере высоту в рейтинге WTA

07.01.2019 13:40 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко после победы на турнире в китайском Шэньчжэне вернулась на рекордную для себя позицию в мировом рейтинге, на которую уже дважды взбиралась осенью 2018-го.

Арина Соболенко занимает сейчас 11-ю строку в классификации WTA, отставая от топ-10 всего на 50 очков.

Во главе рейтинга по-прежнему румынка Симона Халеп.

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6641

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 5875

3 (3). Каролин Возняцки (Дания) — 5436

4 (5). Наоми Осака (Япония) — 5270

5 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023

6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4940

7 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4750

8 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4360

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415

11 (13). Арина Соболенко (Беларусь) — 3365…

…33 (30). Александра Саснович (Беларусь) — 1340…

…52 (51). Виктория Азаренко (Беларусь) — 1052…

…63 (65). Вера Лапко (Беларусь) — 896…

 
 
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Первая ракетка Беларуси вернулась на рекордную для себя позицию в мировом рейтинге.
 
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