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Путин выстрелил из пушки
Фото: РИА Новости
Вместе с главой государства традиционный полуденный выстрел произвёл почётный строитель России Владимир Бендет, которому 7 января исполнилось 85 лет.
Президент поздравил его с днём рождения и подарил ручку.
Кроме того, глава государства пообщался с учениками Суворовского военного училища.
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Президент России Владимир Путин выстрелил из пушки Д-30 на народных гуляньях.
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