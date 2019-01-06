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18-летняя любовница известного певца устроила стриптиз на "Доме-2"
Яна Шевцова. Фото: instagram.com/yana_insla
Появление Яны Шевцовой на телестройке было громким. Не успев познакомиться с участниками шоу, она исполнила на Лобном месте откровенный танец.
"Да, я скоро стану участницей проекта. Я не смотрю "Дом-2", но мне часто на глаза попадались снимки Захара Саленко. Буду бороться за него. Насколько мне известно, сейчас он свободен. Если надо будет, стану его любовницей", – говорила Шевцова еще в прошлом году. Теперь девушка пришла на скандально известный проект.
Стоит отметить, что многим парням понравилось развязное поведение блондинки, передает StarHit. Как к этому отнесется Захар Саленко, остается неизвестным.
Напомним, что рэпер Гуф недавно расстался с солисткой A'Studio Кети Топурией. После этого стало известно, что на протяжении двух лет артист встречался с некой Яной Шевцовой из Екатеринбурга, которая младше его на 20 лет. Яна опубликовала в Сети свою переписку с Долматовым, пыталась вынудить его принять участие вместе с ней в одном из ток-шоу на федеральных каналах.
Чтобы забыться после пережитого с Гуфом, Яна завязала отношения с рэпером Никитой Кузнецовым, выступающим под псевдонимом Mastank. Обеспокоенные пользователи завалили ее предупреждениями – чтобы она была осторожнее с этим ветреным музыкантом.
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Яна Шевцова стала известна после того, как раскрыла тайну интимной жизни с Гуфом.
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