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18-летняя любовница известного певца устроила стриптиз на "Доме-2"

07.01.2019 13:32 — Разное | UDF  
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Яна Шевцова. Фото: instagram.com/yana_insla
Яна Шевцова стала известна широкой публике после того, как раскрыла тайну интимной жизни с рэп-исполнителем Гуфом. Девушка не намерена сбавлять обороты, теперь ее пригласили на телепроект "Дом-2".

Появление Яны Шевцовой на телестройке было громким. Не успев познакомиться с участниками шоу, она исполнила на Лобном месте откровенный танец.

"Да, я скоро стану участницей проекта. Я не смотрю "Дом-2", но мне часто на глаза попадались снимки Захара Саленко. Буду бороться за него. Насколько мне известно, сейчас он свободен. Если надо будет, стану его любовницей", – говорила Шевцова еще в прошлом году. Теперь девушка пришла на скандально известный проект.

Стоит отметить, что многим парням понравилось развязное поведение блондинки, передает StarHit. Как к этому отнесется Захар Саленко, остается неизвестным.


Напомним, что рэпер Гуф недавно расстался с солисткой A'Studio Кети Топурией. После этого стало известно, что на протяжении двух лет артист встречался с некой Яной Шевцовой из Екатеринбурга, которая младше его на 20 лет. Яна опубликовала в Сети свою переписку с Долматовым, пыталась вынудить его принять участие вместе с ней в одном из ток-шоу на федеральных каналах.

Чтобы забыться после пережитого с Гуфом, Яна завязала отношения с рэпером Никитой Кузнецовым, выступающим под псевдонимом Mastank. Обеспокоенные пользователи завалили ее предупреждениями – чтобы она была осторожнее с этим ветреным музыкантом.

 
Теги: знакомства
 
 
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Яна Шевцова стала известна после того, как раскрыла тайну интимной жизни с Гуфом.
 
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